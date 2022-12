Roularta Media N : Group obtient l'approbation pour 5 projets de transformation numérique

Le ministre flamand des Médias Benjamin Dalle (cd&v) a approuvé les cinq projets soumis par Roularta Media Group dans le cadre du programme de transformation numérique pour le secteur des médias. Le programme s'inscrit dans le cadre du plan de relance Vlaamse Veerkracht. En collaboration avec différents partenaires, Roularta mettra les cinq projets en phase opérationnelle le 1er janvier 2023.

Au printemps 2022, le ministre des Médias Benjamin Dalle (cd&v) a lancé un appel aux médias dans le cadre du plan de relance Vlaamse Veerkracht. Une demande de subvention a été déposée pour 31 projets de transformation numérique des médias. Un jury d'experts externes a évalué les dossiers et donné son avis au ministre des Médias.

Le 16 décembre 2022, le ministre Benjamin Dalle a annoncé les résultats. Sur les 31 projets déposés, 18 projets ont été retenus totalisant près de 12 millions d'euros de subventions. Il s'agit de projets concrets qui doivent accompagner la transformation numérique des entreprises de médias afin que le secteur puisse consolider sa place dans l'écosystème médiatique local et international et se développer au maximum dans un contexte concurrentiel et « digital first ».

Les projets acceptés répondent à l'innovation et à la transformation des médias du futur :

Améliorer la facilité de recherche et la visibilité du contenu médiatique flamand

Développer une technologie intelligente et des outils numériques pour accroître l'efficacité/la qualité de la production médiatique, du stockage, de la distribution et de la création de valeur

Créer des plateformes médiatiques et les outils du futur (regarder, écouter, lire)

Les cinq projets soumis par Roularta Media Group ont tous été approuvés. Un aperçu.

EPIC : production d'informations 'futureproof' grâce à une plateforme intelligente de journalisme modulaire

Partenaires : Roularta Media Group, Tinkerlist, Vlaams-Brusselse Media, EMG Belgium, Acontrario.Law & Arteveldehogeschool

Roularta Media Group, Tinkerlist, Vlaams-Brusselse Media, EMG Belgium, Acontrario.Law & Arteveldehogeschool Résumé : Le projet EPIC développe un « système informatique pour salle de rédaction » intelligent qui assiste les rédactions à produire des articles 'story-based' pour différentes modalités (texte, vidéo, audio), canaux (presse écrite, télévision, online, médias sociaux) et appareils (ordinateur portable, smartphone, télévision).

MediaDigest : des résumés automatiques qui servent de base pour la création de nouveaux contenus

Partenaires : Roularta Media Group, VRT, Mediahuis & ML2Grow

Roularta Media Group, VRT, Mediahuis & ML2Grow Résumé : MediaDigest se concentre sur les résumés générés automatiquement comme base pour la création de nouveaux contenus. L'objectif est de développer et valider une technologie capable de condenser un texte en un synopsis compréhensible basé sur l'apprentissage automatique.

Digitale Editie van de Toekomst

Partenaires : Roularta Media Group & Twipe Mobile Solutions

Roularta Media Group & Twipe Mobile Solutions Résumé : Le projet vise à explorer de nouveaux concepts d'« édition » numériques qui traduisent la sensation magazine de manière créative et avancée. Proposer une édition personnalisée multimarques (adaptée en termes de contenu) avec une expérience de lecture optimale (format), une fréquence fixe et une expérience de lecture finie (« finit experiences ») vise à stimuler l'utilisation et l'engagement numériques (Total Time Spent ).

Vlaamse Voice

Partenaires : Roularta Media Group & VRT

Roularta Media Group & VRT Résumé : Roularta Media Group, la VRT et le(s) partenaire(s) technique(s) choisi(s) veulent développer un nouveau modèle évolutif flamand TextToSpeech SOTA capable de générer une prononciation réaliste de haute qualité basée sur une source écrite. Grâce à une analyse automatique du contexte, le système vise à améliorer la prosodie générale (accentuation, rythme, intonation) ainsi que l'émotion et ainsi donner à la voix un caractère humain. Le système souhaite également générer de nouvelles voix flamandes uniques ('custom') et les lier à une marque spécifique (par exemple, une voix différente pour Libelle, Knack, les actualités sportives, etc.).

Xited : des médias tournés vers l'avenir via XR et le métavers

Partenaires : Roularta Media Group, Arteveldehogeschool & Yondr

Roularta Media Group, Arteveldehogeschool & Yondr Résumé : Par le biais de la recherche sur le développement de produits, on examine comment les expériences immersives créent une valeur ajoutée pour les utilisateurs de médias. Des applications en réalité augmentée (RA), réalité mixte (RM), réalité virtuelle (RV) et métavers sont ainsi testées sur le lectorat de Flair.

Erwin Danis, Innovation chez RMG : "Roularta Media Group est convaincu que ces cinq projets auront un impact majeur sur l'avenir tant de la production que de la consommation des médias. Nous nous réjouissons dès à présent des différentes collaborations avec nos partenaires."

À propos de Roularta Media Group. RMG est un groupe multimédia coté en Bourse qui emploie plus de 1 300 personnes et réalise un chiffre d'affaires total cumulé de plus de 300 millions d'euros. En Belgique, RMG est le leader du marché des magazines en néerlandais et en français. Roularta est un acteur majeur sur le marché néerlandais, ayant acquis 20 magazines dont EW, le Knack néerlandais. Roularta dispose d'une imprimerie offset ultramoderne qui dessert toutes les grandes entreprises de médias du Benelux et des environs. Roularta dispose d'outils numériques puissants tels que le kiosque numérique, l'application et les sites Web "Mes Magazines", avec des abonnements accessibles à toute la famille. RMG est un précurseur en matière de durabilité dans le secteur des médias. www.roularta.be