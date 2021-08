Roularta Media N : INFORMATION REGLEMENTEE - Communiqué de presse

La numérisation se poursuit avec le lancement de l'appli "Mes Magazines" et du kiosque en ligne "Mes Magazines" au second semestre. Plusieurs formules de paiement sont proposées pour une lecture hybride ou entièrement numérique de tous les magazines. Une formule d'abonnement unique et innovante, l'abonnement "family", va être lancée en septembre : par abonnement, 3 membres d'une même famille au total auront un accès numérique à 30 titres via l'appli "Mes Magazines" ou via le kiosque en ligne "Mes Magazines". L'abonné recevra alors un magazine (ou plusieurs s'il le souhaite) chez lui par la poste et il pourra lire tous les articles de 30 magazines au moyen de l'appli ou du kiosque en ligne.

Cette année, les revenus d'abonnements ont augmenté de 6,8 millions € après un premier semestre déjà excellent en 2020. En comparaison avec le premier semestre 2019, la hausse est cette année de 9,8 millions €. Elle est due à la croissance interne et à l'intégration de reprises intégrales des marques en coentreprise Plus Magazine Pays-Bas, Plus Magazine Allemagne et Télépro depuis le 1er avril 2021.

revenus publicitaires numériques (+65 % par rapport à l'an dernier).

L'EBITDA affiche 22,7 millions €, contre 5,4 millions € l'an dernier, soit 16,0 % du chiffre

d'affaires, contre 4,5 % l'an dernier. Outre la hausse du chiffre d'affaires et la baisse des prix du papier, le groupe comprime ses coûts liés aux services grâce à des projets d'efficacité et au régime du chômage temporaire. Par ailleurs, conformément à la réglementation IFRS, le groupe a comptabilisé une plus-value unique de 5,8 millions € à la suite de la reprise intégrale des coentreprises susmentionnées. Hors cet effet unique, nous observons un triplement de l'EBITDA par rapport à l'année Covid 2020, ainsi qu'une hausse de près de 60 % par rapport à

l'EBITDA de 10,7 millions € du premier semestre 2019.

Mediafin (50 % Roularta - L'Echo/De Tijd) affiche une augmentation sensible tant de son chiffre d'affaires que de son EBITDA et de son résultat, tous trois plus élevés en 2021 qu'en 2020 et même qu'en 2019. Les revenus publicitaires augmentent de 24 % et le marché des lecteurs progresse encore puisqu'il affiche une croissance de 12 % par rapport à l'année record 2020. L'EBITDA autonome de 8,6 millions € et le résultat net de 5,1 millions € ont eux aussi progressé de manière significative par rapport au premier semestre de l'an dernier. Après les amortissements effectués pour les marques De Tijd, L'Echo, BeReal & BePublic, le résultat net à 50 % s'élève à 1,6 million €, le montant repris dans l'EBITDA de Roularta Media Group.

En outre, Mediafin a distribué à Roularta un dividende de 5,3 millions € cette année, tandis que l'an dernier, le dividende avait été passé.

L'EBITDA réalisé par les entreprises entièrement consolidées affiche 20,8 millions €, contre 4,9 millions € l'an dernier et 9,6 millions € en 2019, tandis que 1,9 million € ont été réalisés par les entreprises liées et les coentreprises (leur résultat via la mise en équivalence), contre 0,5 million € l'an dernier et 1,1 million € en 2019.

Sous l'EBITDA, une réduction de valeur spéciale de 7,6 millions € a été appliquée à quelques marques qui subissent l'impact incessant du Covid, en plus des amortissements ordinaires, suite à quoi l'EBIT affiche 6,6 millions €.

Après le paiement d'un dividende de 11,7 millions € et la reprise de Plus Magazine aux Pays-Bas et en Allemagne et de Télépro en Belgique, Roularta conserve à la fin du premier semestre un bilan robuste avec une situation de trésorerie de près de 89 millions €, contre 91 millions € fin 2020, et ce, grâce à un cash-flow opérationnel brut solide de 20,2 millions €, contre 3,9 millions € au premier semestre 2020.