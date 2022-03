Roularta Media N : INFORMATION REGLEMENTEE - Communiqué de presse

La coentreprise Mediafin (L'Echo/De Tijd) réalise elle aussi une amélioration substantielle tant de son chiffre d'affaires, à 73,7 millions €, que de son EBITDA, à 17,5 millions €, et de son résultat net, à 10,8 millions €. Ces chiffres affichent une nette hausse, à la fois par rapport à 2020 et à 2019. Les revenus publicitaires augmentent de 23 % et le marché des lecteurs progresse encore puisqu'il affiche une croissance de 9 % par rapport à l'année record 2020. Après les amortissements effectués pour

La numérisation se poursuit avec le lancement de l'appli "Mes Magazines" et du kiosque en ligne "Mes Magazines" au second semestre. Plusieurs formules de paiement sont proposées pour une lecture hybride ou entièrement numérique de tous les magazines. La formule d'abonnement "Family", unique et innovante, a été lancée avec succès et est appréciée des lecteurs.

D'autres revenus, tels que ceux des événements et des voyages de lecteurs, sont toujours affectés par la crise sanitaire, n'ayant pas pu être organisés, sauf parfois de manière virtuelle. Le chiffre d'affaires des activités d'impression pour compte de tiers a augmenté par rapport à 2020, bien qu'en raison de la consolidation, il ne comprenne plus le chiffre d'affaires externe des coentreprises reprises.

est due à la croissance interne et à la consolidation intégrale, depuis le 1er avril 2021, des marques détenues auparavant en coentreprise comme Plus Magazine Pays-Bas, Plus Magazine Allemagne, Télépro, etc.

L'évolution de la nouvelle Roularta (voir encadré plus loin) d'un environnement B2B à B2C se pérennise puisqu'en 2021, le marché des lecteurs a généré un chiffre d'affaires plus important (127,1 millions €) que la publicité (112,7 millions €), alors que c'était encore l'inverse en 2019. En 2021, les revenus publicitaires ont augmenté de 20,1 millions € et l'évolution numérique se poursuit. La programmatique et le native advertising, notamment, sont à l'origine d'une hausse vigoureuse des revenus publicitaires numériques (+40,5 % par rapport à l'année précédente). Canal Z/Kanaal Z enregistre également une croissance record de 50,3 % en glissement annuel des revenus liés à la publicité et aux partenariats.

l'exception de l'année covid 2020. L'EBITDA a atteint son plus haut niveau des dix dernières années. La reprise de New Skool Media aux Pays- Bas a été finalisée et contribuera positivement aux résultats du groupe à partir du 1

Roularta possède des outils numériques puissants, tels que le kiosque numérique, l'application et les sites web "My Magazines", avec des abonnements de qualité accessibles à toute la famille.

Mediafin (50 % de Roularta) génère 8,7 million € d'EBITDA et plus de 5 million € de dividendes pour Roularta, mais selon les règles IFRS, seuls 3,7 million € sont comptabilisés dans le compte de résultat.

Roularta investit aussi dans les innovations, comme dans une nouvelle technologie pour les nouveaux sites web, des plateformes data, la nouvelle version de l'appli "Mes Magazines", un nouveau système rédactionnel et l'équipement de pointe de l'imprimerie Roularta Printing. Roularta demeure attentif aux reprises intéressantes sur le plan stratégique, qui puissent contribuer à la croissance et aux résultats du groupe.

La publication du titre toutes-boîtes "De Streekkrant" a été arrêtée en vue de consacrer toute l'attention à "De Zondag" qui paraît aussi dans toutes les villes et communes de Belgique néerlandophone et est diffusé via les boulangeries et les supermarchés ouverts le dimanche. Fin janvier 2022, un nouveau magazine lifestyle, intitulé "De Zondag Magazine", a été lancé. Il est distribué avec De Zondag.

Roularta conserve à la fin de l'exercice un bilan robuste, même après le paiement d'un dividende de 11,7 millions € et la reprise de la part résiduelle de 50 % de Bayard Presse dans les coentreprises belges, néerlandaises et allemandes. La situation de trésorerie s'élève à près de 107 millions €, contre 91 millions € fin 2020, et ce, grâce à un cash-flow opérationnel brut solide de 40,0 millions €, contre 16,7 millions € l'année précédente.

En 2021, les amortissements ont augmenté principalement à la suite des reprises mentionnées et de la constitution de l'entité Immovlan SRL. Les amortissements totaux (y compris sur immobilisations corporelles) ont dès lors atteint 16,6 millions € en 2021, soit 3,7 millions € de plus qu'en 2020. La "Part dans le résultat des entreprises associées et coentreprises" comprend en outre 2,0 millions € d'amortissements sur des marques et des relations clients. Par ailleurs, une réduction de valeur spéciale de 7,6 millions € a été appliquée à quelques marques qui subissent l'impact incessant du covid. Grâce à l'EBITDA vigoureux, et malgré la hausse des

Au total, l'EBITDA réalisé par les entreprises entièrement consolidées affiche 36,7 millions €, contre 17,4 millions € l'année précédente et 20,5 millions € en 2019, tandis que 4,2 millions € ont été réalisés par les entreprises liées et les coentreprises (leur résultat via la mise en équivalence), contre 2,1 millions € l'année précédente et 2,5 millions € en 2019.

L'EBITDA progresse de 19,5 millions € à 41,0 millions € en 2021. À titre de comparaison, l'EBITDA était de 23,0 millions € l'année précovid 2019. La marge EBITDA augmente de 7,6 % en 2020 à 13,6 % en 2021. L'EBITDA réalisé par les entreprises entièrement consolidées affiche 36,7 millions €, contre 17,4 millions € l'année précédente et 20,5 millions € en 2019. La part des entreprises liées et des coentreprises dans le résultat net s'élève à 4,2 millions €, contre 2,1 millions € l'année précédente et 2,5 millions € en 2019.

Cette hausse est perceptible dans toutes les unités d'affaires, et est le plus marquée dans les Médias locaux (+18,4 %), dont les activités concernent le marché publicitaire local, lequel avait été durement affecté par la crise sanitaire en 2020. Canal Z/Kanaal Z réalise une hausse record de 47,0 % en glissement annuel.

La hausse est perceptible dans tous les marchés. Le marché publicitaire augmente de 21,7 % par rapport à 2020 mais les revenus totaux n'atteignent pas encore le niveau d'avant covid en raison de l'impact, sur les médias locaux gratuits, des semiconfinements du premier semestre. Après la hausse historique de 10,3 % en 2020, les revenus des abonnements se raffermissent de nouveau de 22,6 % en 2021. Hors reprises, cette hausse affiche 3,7 %. Les ventes au numéro ont affiché cette année une légère hausse, de 1,6 %, mais compte non tenu des entreprises nouvellement acquises, elles se sont repliées de 12,7 %. Les chiffres d'affaires divers progressent de 19,8 % bien que tous les voyages de lecteurs et événement n'aient pas pu avoir lieu. Enfin, les activités d'imprimerie pour compte de tiers ont renoué avec la croissance également (+4,1 %, contre -18,2 % l'année précédente).

L'EBITDA est égal à l'EBIT plus amortissements, dépréciations et provisions.

L'EBIT a évolué de 6,1 millions € en 2020 à 12,8 millions € en 2021, soit 4,2 € du chiffre d'affaires, contre 2,4 % en 2020. Cette hausse n'est que partiellement en ligne avec celle de l'EBITDA car, outre des provisions plus élevées, notamment pour restructurations, il y a également une hausse des amortissements à la suite de la constitution de la nouvelle entité Immovlan et de la reprise récente des coentreprises. En outre, une réduction de valeur spéciale de 7,6 millions € a été appliquée le 30 juin 2021 sur quelques marques du groupe (Sterck, Flair, Le Vif/L'Express). Le secteur événementiel, dans lequel Sterck est actif, a subi plusieurs vagues d'interruptions en raison de la pandémie. Flair, nettement exposé aux activités de plein air via la vente de livrets de chèques dans les ventes au numéro, a également été fort affecté par la crise sanitaire. Chez Le Vif, les revenus du marché des lecteurs ont dépassé ceux de 2020, mais l'effet de la crise sur la prospection publicitaire est plus important.

Les charges financières nettes sont restées limitées en 2021 (-0,2 million €), le groupe n'ayant aucune dette financière en cours.

Les impôts (3,5 millions €) comprennent en 2021 les frais d'impôts actuels de 1,3 million € et un impôt latent de 4,7 millions €. Les frais d'impôts actuels sont en partie des paiements anticipés et en partie des impôts estimés, dont environ la moitié en Belgique et l'autre moitié aux Pays-Bas. Les recettes fiscales latentes concernent principalement 1/une différence temporaire à la suite de la constitution de l'entité Immovlan SRL, dans le cadre de laquelle RMG a cédé son portefeuille clients avec une plus-value de 8,3 millions €, soit 2,1 millions € de recettes fiscales latentes ; 2/ une dette fiscale latente de 1,6 million € définitivement échue à la suite des fusions des entités Senior Publications GmbH et Belgomedia SA et, ensuite, de Belgomedia SA avec RMG. En 2021, une latence fiscale active d'une valeur de 0,3 million € a été actée à la suite d'une récupération supérieure de pertes fiscales reportées par la marque liquidée "Plus Magazine".

Le montant de la participation minoritaire de -0,6 million € en 2021 est dû essentiellement à Immovlan, une activité liée aux petites annonces, qui affiche un EBITDA positif mais des amortissements élevés sur la marque et le portefeuille clients, ce qui engendre un résultat négatif. Les pertes enregistrées en 2020 (-0,2 million €) provenaient essentiellement de l'activité Journée Découverte Entreprises chez Studio Aperi Negotium SA et ont été résorbées en 2021.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de RMG atteint ainsi 16,6 millions €, soit 1,42 € euro par action.

Chiffres consolidés par action (en euros) 31/12/2021 31/12/2020 Evolution Trend (%) EBITDA 3,50 1,57 1,93 122,7% EBIT 1,09 0,49 0,60 122,8% Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG 1,42 0,48 0,93 193,4% Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG après dilution 1,41 0,48 0,93 193,2% Nombre moyen pondéré d'actions 11.719.515 12.399.598 -680.083 -5,5% Nombre moyen pondéré d'actions après dilution 11.736.202 12.409.631 -673.429 -5,4%

2. COMMENTAIRE DES RÉSULTATS DES SEGMENTS DU GROUPE

Les deux segments de RMG sont, d'une part, "Media Brands" et, d'autre part, "Printing Services". Le segment Media Brands représente toutes les marques exploitées par RMG et ses participations. Le segment "Printing Services" représente les activités de prémédia et d'imprimerie effectuées pour les marques internes et pour compte de tiers.