Roularta Media N : INFORMATION REGLEMENTEE - Communiqué de presse

Il est important de noter que pour le 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021, les 'Frais de personnel' et les 'Services et biens divers', qui représentent respectivement 33% et 40%, restent stables en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui confirme une politique de coûts stricte dans le climat économique actuel d'inflation et d'augmentation générale des coûts.

En raison de l'augmentation des prix des matières premières en générale et du papier en particulier, par rapport à l'année dernière, la marge brute est affectée : 81,0% au 1er semestre 2022 contre 84,0% au 1er semestre 2021, soit un prorata d'environ € 5 millions sur les ventes du 1er semestre 2022. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra pendant plusieurs trimestres, mais qu'elle n'augmentera pas davantage. Grâce à la relation privilégiée avec des fabricants de papier, en tant que plus grand imprimeur de magazines du Benelux et payeur au comptant, nous n'avons à aucun moment connu de rupture de stock dans un marché papetier européen difficile.

La numérisation se poursuit au sein de Roularta Media Group avec l'extension d'une multitude de méthodes numériques pour la consommation de contenu sur mesure et adapté aux besoins du lecteur. De plus en plus, les marques médias de Roularta Media Group apprennent de leurs succès numériques mutuels, avec d'importantes synergies futures dues à l'utilisation d'outils au-delà des frontières nationales.

Au cours du premier semestre, Roularta Media Group a réalisé les acquisitions de New Skool Media (dont la marque la plus connue est EW Magazine), de 50+ Beurs (le plus grand salon B2C des Pays-Bas), et de Gezondheid.be (le plus grand site web de santé de Belgique). Ces acquisitions augmentent le chiffre d'affaires du Groupe de

0,8 million. L'EBITDA du 1er semestre 2022 a donc augmenté de € 0,7 million par rapport à l'année précédente, corrigé de cet effet ponctuel. Si nous faisons la même comparaison entre le 1S22 et le 1S19 (année pré- covidale et donc bien représentative), l'EBITDA du 1S22 est supérieur de 6,6 M€, soit +63,8%. La définition de l'EBITDA a été légèrement modifiée : les variations des provisions et les réductions de valeur sur les stocks et les créances sont désormais incluses dans l'EBITDA (plus d'informations au point 6.2.1 du rapport semestriel).

2. COMMENTAIRE DES RÉSULTATS DES SEGMENTS DU GROUPE

2.1 Media Brands

en milliers d'euros 30/06/2022 30/06/2021 Evolution Evolution (%) COMPTE DES RÉSULTATS Chiffre d'affaires 149.168 126.904 22.264 17,5% Marge brute 116.685 100.874 15.811 15,7% Marge brute sur le chiffre d'affaires 78,2% 79,5% 1

Le segment 'Media Brands' représente toutes les marques exploitées par RMG et ses participations.

Le chiffre d'affaires du segment Media Brands progresse de 17,5% ou € 22,3 millions, de € 126,9 millions à € 149,2 millions.

Dans ce contexte, la plus grande hausse provient des magazines (+ 25,4%) et ce pour une part importante grâce aux acquisitions (magazines EW, Beleggers Belangen, Seasons, Roots, Kijk, Fiets, Delicious, Knipmode, Truckstar, etc. aux Pays-Bas) mais également grâce à une croissance des magazines belges Knack, Trends & Tendances, Libelle/Femmes, Feeling/Gael, etc. En outre, les journaux payants ont progressé de 5,5%. Roularta Local Media (c'est-à-dire De Zondag, Regiotalent, Mijn Stad, Roularta Digital, Immovlan, GoCar et Sterck) n'a baissé que de 3,0 %. De Zondag et le Zondagmagazine affichent une hausse impressionnante de 39,0%, compensant largement l'abandon du Streekkrant et du magazine Steps, ainsi que Mijn Stad TV (dans les points de vente) et la publicité numérique géolocalisée.

Le chiffre d'affaires des abonnementsaffiche une belle croissance de + € 13,4 millions, soit une progression de 29,8% par rapport à l'année précédente grâce au portefeuille d'abonnements supplémentaire des magazines faisant partie des acquisitions. Hors acquisitions, on note une baisse de 2,2%. Ceci est principalement dû au magazine Sport/Voetbal- Foot qui est passé en 2022 d'une fréquence hebdomadaire à une fréquence mensuelle. Les ventes au numéroaugmentent de 15,6%, mais hors acquisitions on constate une baisse de 3,6%.

Au cours du 1er semestre 2022, les rentrées publicitairesont augmenté de 6,2%, tant en print (+5,4%) qu'en numérique (+10,7%). Hors acquisitions, le chiffre d'affaires publicitaire termine sur un statu quo.

Le reste du chiffre d'affairesa augmenté de 33,0% d'une année sur l'autre (4,2% hors acquisitions), grâce aux voyages des lecteurs et aux événements qui ont pu redémarrer après les deux années difficiles marquées par le coronavirus.

La marge brute baisse de 79,5% à 78,2%. La raison de cette baisse de la marge réside dans l'explosion des prix des matières premières et dans les coûts de production plus élevés. En valeur absolue, la marge brute augmente de € 15,8 millions, pour atteindre € 116,7 millions.

2.2 Printing Services

en milliers d'euros 30/06/2022 30/06/2021 Evolution Evolution (%) COMPTE DES RÉSULTATS Chiffre d'affaires 41.132 31.741 9.391 29,6% Marge brute 21.351 18.858 2.493 13,2% Marge brute sur le chiffre d'affaires 51,9% 59,4% 1 -100,00%

Le segment 'Printing Services' représente les activités de prépresse et d'imprimerie effectuées pour les marques internes et pour le compte de tiers.

Le chiffre d'affaires du segment Printing Services augmente de € 9,4 millions, soit 29,6%, de € 31,7 millions à € 41,1 millions.

La hausse de € 9,4 millions est une combinaison de € 5,7 millions en plus pour les travaux d'impression pour tiers et € 3,6 millions en plus pour les travaux d'impression internes. L'impression pour tiersa affiché au cours de ce semestre une remontée impressionnante, d'une part à cause d'un effet de volume des nombreux dépliants publicitaires imprimés pour le marché français sur nos presses heat-set à journaux, et d'autre part à cause d'un effet de prix suite à la forte

