Roularta Media Group (RMG) est un groupe multimédia coté en Bourse, qui occupe plus de 1.200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires total de 323 millions d'euros. En Belgique, RMG est leader du marché dans le domaine des magazines en néerlandais et en français. Aux Pays-Bas, RMG possède le deuxième plus grand portefeuille de titres de magazines. En Allemagne, RMG est le leader du marché des médias pour le public des 50+. RMG possède l'imprimerie offset hypermoderne Roularta Printing, qui imprime pour toutes les grandes entreprises de médias dans le Benelux et les pays environnants. RMG possède des outils numériques puissants, tels que l'appli 'Mes Magazines', avec un kiosque numérique, un site web mis à jour 24h/24 avec l'apport de toutes les rédactions, et des abonnements accessibles à toute la famille. Avec son programme de durabilité Roularta Cares, RMG est un précurseur en matière de développement durable dans le secteur des médias.

Disclaimer

NV Roularta Media Group published this content on 21 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2024 15:50:05 UTC.