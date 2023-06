Roularta Media N : La campagne "En mai, tonte à l'arrêt" réalise un bilan positif pour la biodiversité

La troisième édition de l'opération « En mai, tonte à l'arrêt » touche à sa fin, et cette année, au moins 30 hectares de gazon n'ont pas été tondus ! Au moins, puisque tous les participants n'ont pas communiqué la superficie de leur jardin qu'ils dédiaient à l'opération. Un bilan positif donc pour la biodiversité de nos jardins, et ce, à de nombreux égards.

Comme le soulignent tous les experts en biodiversité, il est crucial d'enrayer l'effondrement des populations de pollinisateurs, y compris au plus près de l'homme. Ceux-ci sont essentiels pour la chaîne alimentaire, pour le maintien d'espèces florales et plus largement, pour notre sécurité alimentaire : selon la Commission européenne et rien que dans l'Union, 84% des espèces cultivées et 78% des espèces végétales sauvages dépendent, au moins en partie, des pollinisateurs.

En outre, 15 milliards d'euros de la production agricole annuelle de l'UE seraient directement attribuables aux insectes pollinisateurs. Dans les paysages marqués par la perte et la fragmentation des habitats naturels, les jardins peuvent jouer un rôle précieux pour reconstituer un maillage écologique.

Votre contribution a donc été à la fois fructueuse et utile ! Grâce à votre participation, 30 hectares de gazon n'ont pas été tondus, permettant aux fleurs de pousser et de produire plus de sucre nectar, source essentielle de nourriture pour de nombreux pollinisateurs, dont les abeilles et les papillons. Enfin, 7 espèces de plantes et de fleurs rares ou menacées ont été découvertes.

Voici les résultats les plus marquants en quelques chiffres :

Nombre d'inscrits 1208 Localités enregistrées 393 Surface totale de non-tonte 30 ha Nombre moyen d'espèces florales par zone de non-tonte 10 Nombre de jardins avec indice nectar (1) 231 Indice nectar moyen 63 mg/jour par m² Quantité de nectar cumulée par jour 18.9 kilos Larves d'abeille solitaire potentiellement soutenues (2) 315,000

(1) Il s'agit du nombre de participants ayant procédé au comptage des fleurs sur 1m² afin d'obtenir leur indice nectar personnalisé

(2) Pendant la semaine de comptage. Il faut environ 60 mg de nectar par jour pour s'assurer du bon développement d'une larve d'abeille solitaire

Les espèces les plus fréquemment observées :

Rang Fleur Nombre 1 Pâquerette 327 2 Pissenlit 307 3 Renoncule acre (bouton d'or) 229 4 Herbe à robert 169 5 Plantain lancéolé 164 6 Myosotis sp. 160 7 Renoncule rampante 132

Merci à tous ceux qui ont participé ! Envie d'en savoir plus ? www.enmaitontealarret.be et www.levif.be/enmaitontealarret