Roularta Media N : Le leadership éclairé de Roularta sur le marché, confirmé lors du séminaire #SmarterTogether

Trends/Trends-Tendances et Kanaal/Canal Z forment depuis peu la plus grande communauté d'affaires de Belgique, et ont en outre inauguré un nouveau studio TV ultramoderne. Un jalon à célébrer absolument, s'est dit Roularta Advertising, ce qui fut donc fait avec un extraordinaire séminaire #SmarterTogether dédié aux annonceurs et aux agences de médias dans le secteur des affaires. En voici les principaux points forts.

Un studio flambant neuf

« Trends/Trends-Tendances et Kanaal/Canal Z unissent leurs forces, car ensemble ils sont plus pertinents. Et aujourd'hui, c'est ensemble que nous aussi, nous devenons un peu plus pertinents. » C'est avec ces mots que Xavier Bouckaert (CEO, Roularta Media Group) a accueilli les annonceurs et représentants d'agences de médias au Brussels Media Center. Mais avant de donner la parole aux orateurs, Xavier avait encore une surprise : il a appuyé sur un bouton mystérieux et dévoilé le tout nouveau studio.

Les défis qui se posent au (bon) journalisme

Niels Famaey (Publisher News & Business, Roularta Media Group) a parlé des défis auxquels sont confrontés les journalistes aujourd'hui. La consommation d'informations s'accélère par la voie numérique et l'IA fait son entrée, ce qui offre malheureusement plus que jamais l'occasion aux 'fake news' de se développer. Niels : « L'IA n'est pas capable de faire du journalisme : elle ne peut pas trouver de nouvelles, parce que les nouvelles, c'est précisément du nouveau. En revanche, ce que l'IA peut faire, c'est résumer, réutiliser, contextualiser, reconditionner, transcrire, etc. Elle libère les journalistes pour qu'ils fassent du journalisme de qualité. »

2023 Decision Makers Survey

Linda Scheerlinck (Research Manager, Roularta Advertising) a présenté les résultats de la '2023 Decision Makers Survey', enquête à laquelle près de 1500 cadres et décideurs professionnels ont répondu en mai. En voici quelques résultats saillants :

Les décideurs sont des omnivores en matière de médias : ils sont accros à l'information et consultent de nombreux médias pour enrichir en permanence leurs connaissances - d'où l'importance d'une stratégie multicanale en matière de médias pour s'adresser à ce groupe cible Ils restent stables et prévisibles : leurs habitudes de consommation et leur utilisation des médias sont restées presque identiques depuis la précédente Decision Makers Survey (réalisée en 2015 avec Trustmedia) Le print reste prépondérant : les versions papier des journaux et des magazines sont encore largement consommées, et les décideurs préfèrent toujours de loin traiter les informations de profondeur par le biais des formats imprimés traditionnels L'importance de la technologie ne sera jamais surestimée : plus de 80% des répondants estiment que l'IA sera le plus grand facteur de changement dans le monde des affaires La publicité joue un rôle influent : pas moins de 50% des répondants ont déclaré avoir écouvert de nouveaux produits ou de nouvelles marques grâce à la publicité

Il ne s'agit bien entendu que d'une petite partie des informations sur le comportement d'achat et la consommation de médias des décideurs. Roularta offre la possibilité de convenir d'un rendez-vous pour examiner toutes les options en détail et en personne..

IA : Le Bon, la Brute et le Truand

L'objectif de Mieke De Ketelaere, professeure à l'école Vlerick et conférencière/auteure renommée, était de démystifier l'IA générative. Son affirmation la plus marquante : « L'IA est aujourd'hui au même niveau que l'automobile dans les années 1950. Elle a parfois un impact négatif sur nos décisions. Elle peut accélérer les tâches et réduire les coûts, mais il faut se montrer critique, car les systèmes génératifs que nous nous utilisons contiennent aussi tous les biais et toutes les erreurs du monde. » En résumé : l'IA peut être un outil incroyablement pratique pour les spécialistes du marketing, mais même si ce que produit ChatGPT, par exemple, semble bon à première vue, le contrôle humain reste une partie essentielle du processus.

Collaboration étroite entre les rédactions News et les annonceurs

Amid Faljaoui (Director, Trends-Tendances) a présenté quelques collaborations inspirantes avec des annonceurs. Prenons par exemple l'excellent débat de CBC sur Canal Z avec Luc Ferry (philosophe, ministre, auteur) sur l'avenir de la banque privée, dont le ROI « a été encore plus élevé que ce que nous avions envisagé ». Ou encore le cas de l'Atlas des risques de Credendo, résumé en ces termes par Nabil Jijakli (CEO) : « Nous vendons des produits qui ne sont pas très sexy ou faciles à expliquer. Avec Roularta, nous pouvons cibler les chefs d'entreprises et les directeurs financiers grâce à des journalistes de qualité qui sont capables d'expliquer des sujets difficiles comme personne, et de façon compréhensible. »

Narration B2B

Enfin, le séminaire a présenté une formule unique de storytelling pour les annonceurs B2B, avec le print, l'online et la télévision regroupés en une seule offre. Après la visite du studio de Kanaal/Canal Z, les premiers annonceurs ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour l'utilisation du studio pour leurs webinaires. Philippe Belpaire (General Manager, Roularta Advertising) : « On ne peut pas vendre un service B2B avec une publicité classique ; la clé, c'est le narratif. C'est pourquoi nous avons réfléchi à la manière d'utiliser notre newsroom, la plus grande du pays, pour créer une formule de storytelling qui regroupe tous les points de contact en un seul service. »

