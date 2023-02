Roularta Media N : Notre nouveau site web, c'est n'est qu'un début

Un site web entièrement remanié pour Trends/Trends-Tendances et Kanaal Z/Canal Z, une nouvelle étape dans la création de la plus grande communauté économique et financière de Belgique.

Les internautes attentifs l'auront remarqué. Depuis lundi dernier, les sites web des magazines Trends et Trends-Tendances ont fait peau neuve. Au-delà de leur nouveau look, les sites de Trends et Trends Tendances ont migré vers une plateforme CMS Wordpress beaucoup plus souple. Au niveau du contenu, les sites www.trends.be et www.tendances.be deviennent le lieu de rassemblement en ligne de tous les contenus Trends, Trends-Tendances et également de tous les contenus vidéo de Kanaal Z et Canal Z.

En effet, Trends/Trends-Tendances et Kanaal Z/Canal Z constituent depuis quelque temps une seule et même équipe éditoriale, une direction opérationnelle et des journalistes qui écrivent pour les magazines, les sites web, les médias sociaux et les journaux télévisés. Toutes les informations sont désormais regroupées sur les nouveaux sites.

Wim Verhoeven, rédacteur en chef de Trends "ce n'est que le début. Dans quelques mois, nous ouvrirons un tout nouveau studio de télévision multimédia. Le plus grand studio d'affaires jamais construit en Belgique. Nous y enregistrerons des journaux télévisés, mais il y aura aussi de l'espace pour des webinaires ou des débats. Il y aura un mur vidéo, un greenkey, un studio d'enregistrement pour les podcasts, etc.".

Roularta Media Group investit massivement dans les médias préférés de ses lecteurs, surfeurs, téléspectateurs et auditeurs.

Amid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends-Tendances : "Trends-Tendances innove sans cesse et a pour vocation d'inspirer les entrepreneurs. Avec l'approfondissement d'un partenariat structurel avec le magazine Trends/Trends-Tendances, le site trends.be/tendances.be et la chaîne de télévision KanaalZ/Canal Z, la marque Trends propose un contenu économico-financier dans tous les formats, sur tous les canaux de distribution et à tout rythme (quotidien, hebdomadaire). Trends et Trends-Tendances deviennent ainsi les premiers fournisseur d'information économico-financière en Belgique."

Désormais, les visiteurs des nouveaux sites, les lecteurs des magazines Trends/Trends-Tendances et les téléspectateurs du Kanaal Z/Canal Z formeront de loin la plus grande communauté économique et financière de Belgique, le premier fournisseur d'informations et d'interprétations financières-économiques. Un contenu diffusé à l'écran de KanaalZ/CanalZ et dans les colonnes de Trends/Trends-Tendances touche un public cible très large :

Site web Visiteurs uniques/mois Visites/mois Pages vues/mois www.trends.be & www.tendances.be 593.500 [1] 1.073.000 [1] 2.660.400 [1] Magazine Lecteurs/semaine Tirage moyen Trends & Trends-Tendances magazine 332.200 [2] 53.900 [3] Chaîne de télévision Téléspectateurs/jour Téléspectateurs/semaine Téléspectateurs/mois Kanaal Z & Canal Z 408.559 [4] 1.487.817 [4] 3.115.931 [4]

Sources:

CIM Internet, moyenne mensuelle Q3 2022 CIM 2021-2022, Readers Last Period, Print & Digital Versions CIM Brand Reports mars 2022 CIM TV / Transfer / Arianna, National, Total Day, Live(consolidated), 4+, Timeperiods, RCH, 2021

Les visiteurs des nouveaux sites www.trends.be et www.tendances.be seront informés en un clin d'œil de l'actualité financière et économique du moment. Toujours accessible et généralement accompagnée d'une vidéo courte et claire. Dans la zone 'plus' ils pourront lire tout le contenu des magazines. Sur la page vidéo et sur l'ensemble du site, ils peuvent voir ou revoir les actualités et les reportages économiques de Kanaal/Canal Z et écouter le podcast associé. Ainsi, les marques Trends et Trends-Tendances répondent plus que jamais à leur mission multimédia : apporter l'actualité économique et financière au lecteur, à l'internaute, au téléspectateur, à l'auditeur, où, quand et comment il le souhaite.