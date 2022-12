Roularta Media N : Philippe Van Belle est le CIO of the Year 2022

Le magazine IT Data News vient d'élire Philippe Van Belle d'AG Insurance au titre de CIO of the Year 2022. Il l'a emporté face à Chris Borremans (Komatsu Europe International) et Nicolas Van Kerschaver (Liantis). Trois organisations ont par ailleurs reçu le prix de l'ICT/Digital Project of the Year 2022 : Port of Antwerp-Bruges, Antwerp Maritime Academy et Qreddi.

Le jeudi 1er décembre, Data News a organisé la 15e édition du CIO of the Year. Cette récompense couronne un CIO pour ses réalisations au cours de l'année écoulée. Sa vision, son approche stratégique, ses qualités de leadership et sa personnalité étaient déterminantes dans le processus de sélection.

La rédaction de Data News avait nommé trois candidats ayant mené à bien un projet de transformation numérique en combinant des responsabilités IT classiques à un mandat clair de stratégie numérique. Les lecteurs de Data News et un jury professionnel composé d'universitaires, d'ex-lauréats et de personnalités IT ont ensuite élu le lauréat. Au terme du vote et des délibérations du jury, Philippe Van Belle (AG Insurance) a été désigné CIO de l'année 2022. Les deux autres nommés étaient Chris Borremans (Chief Information Officer de Komatsu Europe International) et Nicolas Van Kerschaver (Chief Information & Digital Officer de Liantis).

Kristof Van Der Stadt, rédacteur en chef de Data News et président du jury : « Philippe Van Belle a convaincu les lecteurs et le jury d'une vision à long terme claire, d'une capacité de persévérance ainsi que d'un style de leadership et d'une personnalité hors du commun. La réussite du projet de replatforming a été un travail de titan qui a bénéficié d'un retentissement international et a démontré que l'aversion au risque ne figurait manifestement pas dans son vocabulaire. »

ICT/Digital Project of the Year 2022: tels sont les vainqueurs

Cette année, trois organisations ont été récompensées dans le cadre de l'ICT/Digital Project of the Year : Port of Antwerp-Bruges (le projet APICA : un jumeau numérique du port), Antwerp Maritime Academy (mise à l'eau de canots de sauvetage en RV) et Qreddi (une solution de paiement avec codes QR pour salons-lavoirs). Le concours ICT/Digital Project of the Year récompense des projets innovants à la fois sur le plan de la technologie ICT et du métier. Le concours est ouvert aux organisations des secteurs tant privé que public.

Dans son dernier numéro, Data News propose un compte-rendu détaillé des CIO of the Year Awards et de l'ICT/Digital Project of the Year Contest.

