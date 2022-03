Roularta Media N : Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, Trends Manager de l'Année 2021

La proclamation du Trends Manager de l'Année 2021 s'est déroulée ce mercredi 16 mars, lors d'une cérémonie organisée à Brussels Expo, en présence de plus de 1250 personnalités du monde économique.

Le Manager de l'Année 2021 de Trends-Tendances est Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux. Il succède ainsi à Fabien Pinckaers, CEO et fondateur de la société Odoo.

Le prix récompense un industriel à l'heure où l'on évoque de plus en plus la réindustrialisation tant en Belgique qu'en Europe. Âgé de 51 ans, cet ingénieur civil de formation, diplômé de l'ULiège en 1994, a d'abord effectué un crochet de 13 ans dans la finance chez Fortis avant de revenir à ses premières amours en intégrant en 2007 le groupe Magotteaux, en tant que directeur financier. En 2012, il devient directeur des ventes avant de succéder 3 ans plus tard à Bernard Goblet au poste de CEO.

Fondé en 1914 à Vaux-sous-Chèvremont où son siège social est toujours situé, le groupe Magotteaux est leader mondial des solutions d'optimisation de processus pour les applications abrasives et à impact. Plus précisément, le groupe fabrique des produits pour le broyage et le concassage destinés aux compagnies minières, cimenteries, carrières ainsi que sociétés actives dans le recyclage de matériaux de construction et de métaux.

Il emploie 3.200 personnes dans le monde - dont 300 en Belgique - et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 725 millions de dollars. En 2011, le groupe belge a été repris par le holding familial chilien Sigdo Koppers qui l'a acquis au fonds d'investissement anglo-saxon IK Investment Partners. Magotteaux est présent dans 27 pays (bureaux commerciaux) et compte 14 lignes de production et 3 joint-ventures.

Découvrez le portrait de ce CEO confiant dans l'avenir d'une industrie innovante et durable dans le Trends-Tendances spécial Manager de l'Année du 17 mars 2022.

Amid Faljaoui, Rédacteur en Chef Trends-Tendances: «En désignant Sébastien Dossogne, Trends-Tendances met en lumière, au-delà de la personne récompensée, un fleuron industriel wallon. Et plus largement un groupe qui entend s'investir et investir dans les objectifs de développement durable lancés en 2015 par les Nations unies. Des objectifs qui interpellent Sébastien Dossogne qui considère qu' «une entreprise est un citoyen comme les autres».

Le 'Trends Manager de l'Année' est une récompense décernée depuis 1985 par Trends/Trends-Tendances et Kanaal Z/Canal Z. Les candidats au titre sont choisis par un jury professionnel, pour s'être distingués les 12 derniers mois par un résultat considérable, une large expansion ou une innovation remarquable, une balance excellente, une rénovation stratégique, un succès en Bourse ou une combinaison de ces facteurs. Le Manager de l'Année est un événement « high level » pour un public de 1.250 CEO et dirigeants.