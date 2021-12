Roularta Media N : Sport/Footmagazine devient un mensuel

Roularta Media Group a décidé de publier le magazine Sport/Footmagazine tous les mois au format magabook et de miser davantage sur la connexion numérique avec les amateurs de sport et ceci à partir de février 2022.

Depuis des décennies, le magazine francophone Sport/Footmagazine et son homologue néerlandophone Sport/Voetbalmagazine sont une référence pour ceux qui cherchent à aller au-delà des questions d'actualité dans le monde du football et du sport. La formule actuelle, où le magazine analyse l'actualité du football sous différents angles au moyen d'interviews approfondies, de reportages révélateurs, d'analyses incisives et de chroniques percutantes, est largement maintenue, mais plus sur une base hebdomadaire.

Roularta Media Group a décidé de passer à un rythme mensuel. Le groupe veut investir davantage dans la profondeur journalistique, des dossiers plus importants, une photographie forte et une finition plus luxueuse du produit imprimé.

Jacques Sys, rédacteur en chef: "Ces dernières années, les hors-séries Sport/Footmagazine se sont révélées une formule à succès sur le plan commercial et du contenu. C'est cette formule qui sera approfondie et étendue."

En plus du magazine mensuel, la marque misera sur un renouvellement numérique.

L'offre de sports, de football et de cyclisme s'intègre parfaitement dans l'offre numérique et très étendue de médias du groupe 'My Magazines' avec un accès au contenu de tous les titres RMG. Et ce, à tout moment de la journée, pour toute occasion et sur tous les sujets.

La formule renouvelée du Sport/Footmagazine continuera de se focaliser sur le football européen et la Jupiler Pro League, mais proposera également des reportages rétrospectifs, du journalisme d'investigation, des interviews de premier plan et d'autres nouvelles rubriques. Outre 12 numéros volumineux supplémentaires, l'offre pour l'abonné et le lecteur occasionnel sera étendue de 4 hors-séries cyclistes. Quatre rendez-vous annuels avec le lecteur pour le guider dans la nouvelle saison cycliste et les moments forts du cyclisme belge et international.

Une équipe éditoriale de base de 4 personnes et un réseau de correspondants spécialisés, dirigés par le rédacteur en chef Jacques Sys, sont maintenus. Six personnes perdent leur emploi.

À propos de Sport/Foot

Sport Magazine est paru pour la première fois en 1980. Le magazine actuel est né au fil des ans de la fusion de Sport '80 et de Sport/Footmagazine. Chaque année, il sort un volumineux guide de la compétition, un guide unique de la nouvelle saison. Ce numéro spécial épais de 212 pages existe toujours dans la nouvelle formule.

À propos de Roularta Media Group

RMG est un groupe multimédia belge coté en bourse et leader du marché des marques de magazines (généralistes, économiques et sportifs, féminins, lifestyle et professionnels) en néerlandais et en français, des médias locaux en Flandre (journaux du dimanche, magazines lifestyle, publicité géolocalisée en ligne et via les écrans de télévision dans les points de vente, événements de networking, etc.), des journaux provinciaux (Krant van West-Vlaanderen) et des journaux financiers et économiques (De Tijd, L'Echo). En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, RMG est le leader du marché des médias pour les plus de 50 ans. Avec Roularta Printing Services, RMG dispose également de la plus grande imprimerie offset de Belgique. C'est là que sont imprimés les journaux, magazines et catalogues de qualité destinés aux marchés belge et étranger.

