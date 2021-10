Roularta Media N : Tom Dingenen élu Best Dressed man 2021

L'entrepreneur-acteur Tom Dingenen remporte le prix DS Best Dressed Man 2021, la huitième édition du référendum organisé chaque année par le magazine lifestyle Trends Style.

Tom Dingenen a créé sa propre entreprise, A.Y.S., qui procède à des inspections de carburant à bord de navires. Il est également un acteur connu en Flandre.

Best Dressed Man dans la catégorie « VIP », Dingenen succède à l'acteur Yemi Oduwale (2020). Avant lui, le joueur de hockey Simon Gougnard (2019), le chapelier Elvis Pompilio (2018), le chanteur de soul et DJ Nathan (2017), l'acteur Koen De Bouw (2016), le danseur et auteur Ish Ait Hamou (2015) et le chanteur, présentateur et gourou du style Bent Van Looy (2014) ont remporté le trophée.

Dans la catégorie « Business Man », Pieter Jan Van Biesen, à la tête du Marketing & Communication chez Natan, a été nommé Best Dressed Man 2021. Au palmarès du prix, on retrouve Stefaan D'Hondt, Brand Director de Breguet pour le BeNeLux, Nordic & Baltic (2020) ; Luc Van Mol, fondateur et PDG du magasin de mode multimarque ZEB (2019) ; Dries Boven, fondateur de la plateforme en ligne Luxury for Men (2018) ; John Degand de la Maison Degand (2017) ; Michael & Nathan de la marque de mode O'Ren (2016) ; Jean-Baptiste Fabbricatore, directeur général de LWS Production (2015) ; et Davy Caluwaerts, à l'époque directeur du bureau média ZenithOptimedia (2014).

Début septembre, Trends Style a donné le coup d'envoi du prix DS Best Dressed Man 2021 avec la présentation de 20 candidats, répartis par le magazine en deux catégories : « VIP » et « Business Man ». Ensuite, plus de 2 000 lecteurs de Trends Style ont voté. »

Les prix DS Best Dressed Men 2021 ont été remis le 2 octobre lors d'un événement exclusif au DS Store de Drogenbos.

Ben Herremans, rédacteur en chef de Trends Style: "Avec Tom Dingenen et Pieterjan Van Biesen, Trends Style ajoute deux beaux gagnants à son palmarès de Best Dressed Man. Lorsque nous avons lancé ce référendum, nous avons souligné que nous ne donnions pas de sens étroit à l'expression 'Best Dressed Man'. Pour nous, le prix transcende le code vestimentaire et vient plutôt couronner la personnalité d'une personne. Nous sommes heureux de constater que les lecteurs de Trends Style partagent cette philosophie. "

Le prix Best Dressed Man est une organisation de Trends Style, le magazine lifestyle qui accompagne dix fois par an l'hebdomadaire économique et financier Trends-Tendances. Trends Style révèle les derniers 'must do', 'must wear' et 'must have' du moment. Tous les aspects lifestyle de la société trouvent un écho dans cette véritable bible de l'élégance. Depuis sa création en 2002, Trends Style informe et inspire, autant par sa forme que par son contenu. Il adopte un look innovant et créatif ainsi qu'un ton cool, accrocheur et stylé.