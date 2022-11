Roularta Media N : Voici les lauréat.es des Belgian Fashion Awards 2022

Ce jeudi 24 novembre, les Belgian Fashion Awards ont été décernés lors d'une cérémonie au MAD Brussels. Les lauréats sont Stephanie D'Heygere (Jury Prize), Glenn Martens (Designer of the Year), Florentina Leitner (Emerging Talent of the Year), Mous Lamrabat (Professional of the Year), Ester Manas & Balthazar Delepierre (Changemakers of the Year), Sebastian Van Canneyt (Most Promising Graduate of the Year), Xandres (Brand of the Year) et Rosie Antwerp (UPR Prize). Les Belgian Fashion Awards sont une occasion annuelle de célébrer la mode belge et d'honorer les créateur·ices de l'industrie de la mode. La cinquième édition des BFA était organisée par Le Vif Weekend et Knack Weekend, avec Flanders DC, MAD Brussels et Wallonie Bruxelles Design Mode.

Le jury international des Belgian Fashion Awards 2022, présidé par Venya Brykalin, directeur mode de Vogue Ukraine, a choisi les lauréat·es de six des huit prix.

Les gagnant.es

Le Jury Prize de cette année est attribué à la créatrice de bijoux Stéphanie D'heygere. En 2018, D'heygere a fondé son propre label éponyme de bijoux et d'accessoires. Elle est saluée par le jury international pour ses créations belges et surréalistes, accessibles et inclusives. "Stéphanie D'heygere mérite le prix du jury car elle a réussi à construire une communauté inclusive autour d'elle et de sa marque. À chaque fois, elle préfère la qualité à la quantité." a déclaré le jury.

Glenn Martens, directeur de la création chez Diesel et Y/Project, fait désormais figure de Designer of the Year 2022. Le verdict du jury a été unanime : "Son talent et sa sphère d'influence sont impressionnants."

La jeune créatrice de mode Florentina Leitner remporte le prix du Emerging Talent of the Year. En 2020, Florentina Leitner a lancé son label éponyme. Elle est saluée par le jury pour sa vision du style, sa volonté de travailler de manière durable et la façon dont elle utilise l'upcycling dans ses collections. En plus d'un award, Florentina Leitner recevra également un prix en espèces de 5000 euros.

Le photographe de mode belgo-marocain Mous Lamrabat a reçu le prix du Professional of the Year. Le jury l'admire pour sa façon de mêler ses racines marocaines au monde occidental dans lequel il a grandi.

Le prix du Changemaker of the Year revient à Ester Manas et Balthazar Delepierre, le duo à l'origine de la marque de vêtements Ester Manas. "C'est l'exemple parfait de la façon dont un jeune label indépendant peut être un véritable moteur de changement", a estimé le jury.

Sebastian Van Canneyt, qui a obtenu son master à la KASK de Gand au début de l'année, a reçu le titre de Most Promising Graduate of the Year. "Nous avons tous été séduits par son travail conceptuel", a déclaré le président du jury, Venya Brykalin.

En outre, le public a attribué le titre de Brand of the Year à la marque de vêtements belge Xandres. Enfin, le label de mode Rosie Antwerp remporte le UPR Prize de l'agence de relations publiques et de communication du même nom.

Chaque gagnant·e a reçu une création unique du designer et céramiste anversois Wouter Hoste.

La soirée a débuté par une conférence de Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, le duo derrière la marque de mode Botter. Ensuite, la cérémonie de remise des prix a débuté, présentée par le duo dynamique formé par Élodie Ouédraogo et Jeroom Snelders.

Le jury: Le jury international de cette année était composé de Venya Brykalin, Aya Noël, Élodie Ouédraogo, Branko Popovic, Caroline Esgain, Jesse Brouns, Nicolas Di Felice, Serge Carreira, Orsola de Castro, Elisa De Wyngaert, Eve Demoen, Pascale Mussard, Thibaud Guyonnet et Milou van Rossum.

À propos des Belgian Fashion Awards: Les Belgian Fashion Awards sont organisés depuis 2017 par différents partenaires actifs dans le secteur de la mode belge, parmi lesquels les instances officielles Flanders DC, MAD Brussels et Wallonie Bruxelles Design Mode, et les rédactions des magazines Le Vif Weekend et Knack Weekend.

Ruth Goossens, rédactrice en chef du Vif Weekend et Knack Weekend : "Les prix visent à mettre en lumière la créativité et la diversité de la mode belge, tant au niveau national qu'international. Dans le monde de la mode, la Belgique est connue pour être surréaliste, avant-gardiste et modeste. Lors de la cérémonie de remise des prix, cette modestie est mise de côté pour montrer que la mode belge est bien plus que cela. La mode belge est également synonyme d'innovation créative, de personnalité et de durabilité."

Pour plus d'informations? www.belgianfashionawards.be.