Roularta Media N : Z-Connected sur Canal Z montre comment les PME relèvent les nombreux défis liés à la transformation numérique

Dans la nouvelle série Z-Connected, Canal Z se rend à partir de samedi 8 octobre dans des organisations qui travaillent intensivement à leur stratégie numérique. Dans des entretiens francs, des dirigeants d'entreprises témoignent en toute transparence des nombreux défis liés à la transformation numérique. Canal Z réalise cette série en collaboration avec Orange Belgium.

La numérisation est et reste un sujet brûlant pour de nombreuses PME. Les investissement dans des outils numériques, l'automatisation et la robotisation ou la cybersécurité peuvent être un levier pour travailler de façon plus productive et plus flexible, et faire grandir l'entreprise.

Les nombreux avantages de la transformation numérique sont amplement connus. Mais, en tant que PME, élaborer une stratégie numérique et investir de manière ciblée dans un processus de numérisation n'est pas évident. Quelles sont les applications numériques les plus appropriées ? Comment mettre en œuvre au mieux de nouvelles formes de travail hybrides ? Comment garantir la cybersécurité ? Et quelles sont les nouvelles technologies dans lesquelles il faut investir aujourd'hui pour en cueillir les fruits demain ?

Dans la nouvelle série Z-Connected, Canal Z donne la parole aux entreprises pour expliquer comment elles abordent la transformation numérique de leur organisation. Elles parlent des choix stratégiques qu'elles font, des opportunités qu'elles voient, mais aussi des défis à relever pour mener à bien les défis numériques. Cela donne lieu à des témoignages fascinants et francs, de Marine Grosjean en Martin Duchesne de Easy Clothes, Philippe Foucart de Technord, Michaël Mazuin de Garage Mazuin et Jean-Marc Duyckaerts de Nirli.

Alex Coene, Netmanager Canal Z: "Avec Z-Connected Canal Z veut ainsi inspirer les dirigeants de PME sur la numérisation, le travail hybride et la cybersécurité. Cette série leur propose de nouvelles technologies et informations tant sur les choix stratégiques que sur la mise en œuvre opérationnelle."

'Z-Connected': Rendez-vous à partir du 8 octobre, pendant 4 week-ends sur Canal Z.

