Roularta Media N : Z-Healthcare met en lumière le secteur des soins et de l'aide sociale

Avec sa nouvelle série Z-Healthcare diffusée le mercredi soir, Kanaal Z met en lumière les innovations dans le secteur des soins et de l'aide sociale. La série présente des projets qui font la différence, et donne la parole à toutes les personnes concernées : prestataires de soins et travailleurs sociaux, patients, jeunes, personnes vivant dans la pauvreté et experts du secteur. Z-Healthcare est produit en collaboration avec Flanders Care, Zorgnet-Icuro et l'Association belge des directeurs d'hôpitaux.

Le secteur des soins et de l'aide sociale vient de traverser une période particulièrement difficile. La pandémie de Covid-19 a exigé des efforts immenses de la part du personnel médical. Même si l'accent a été mis principalement sur une gestion de la crise, des projets innovants ont néanmoins aussi été lancés et mis en œuvre au cours des deux dernières années : certains de haute technologie et spectaculaires, d'autres à petite échelle et modestes, mais tous s'inscrivaient dans la chaleur humaine et dans un cadre politique durable. Par exemple le développement d'aides technologiques, comme un ordinateur vocal qui permet aux personnes handicapées de vivre de manière plus indépendante. Ou la création de logements temporaires de qualité dans des bâtiments vides, permettant à des familles jeunes ou vulnérables de trouver un logement abordable en ville. Ou de nouvelles applications qui aident les jeunes à parler plus rapidement de leurs problèmes mentaux. Ou encore des investissements dans des bâtiments plus durables, de sorte que le secteur des soins et de l'aide sociale contribue lui aussi aux objectifs climatiques…

Alex Coene, Netmanager Kanaal Z / Canal Z : « Cela fait déjà deux ans que la pandémie de Covid-19 canalise toute l'attention, mais le secteur des soins et de l'aide sociale a bien plus que cela à offrir et est un secteur en pleine évolution. Tant les institutions médicales que le Gouvernement flamand misent à fond sur l'innovation pour rendre les soins encore meilleurs, plus qualitatifs et plus personnels. Et toutes ces innovations livrent déjà de bons résultats et des perspectives prometteuses pour l'avenir. L'objectif de la série Z-Healthcare est de mettre ces développements positifs en avant. »

Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes business à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, proposent l'information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, l'économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent en moyenne 408.559 téléspectateurs par jour et 1.487.817 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie).