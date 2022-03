Roularta Media N : acquiert passionsanté.be et gezondheid.be

Roularta Media Group (RMG) acquiert 100% de Gezondheid NV, devenant ainsi le propriétaire des plus grands sites web de santé en Belgique, à savoir gezondheid.be, passionsanté.be et minimi.be. Avec le site web de santé gezondheidsnet.nl (100% RMG) aux Pays-Bas et les nombreuses rubriques de santé sur les différentes plateformes numériques de RMG en Belgique et aux Pays-Bas, dont knack.be, levif.be, artsenkrant.com/lejournaldumedecin.com, plus.be, plusonline.nl, libelle.be, femmesdaujourdhui.be et flair.be, cette acquisition fait de RMG le plus grand éditeur d'informations de santé en ligne de qualité en Belgique et aux Pays-Bas. En tant que leader du marché, RMG peut devenir un partenaire important pour les annonceurs du secteur de la santé, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.

Gezondheid.be compte 900 000 visiteurs uniques par mois et plus de 1,5 million de pages vues par mois. Plus de 100 000 lecteurs sont abonnés aux bulletins d'information de Gezondheid.be.

Passionsanté.be, son homologue francophone, compte 700 000 visiteurs uniques par mois et plus de 825 000 pages vues par mois. 56.000 lecteurs sont abonnés aux newsletters de passionsanté.be.

Lancé en 2019, Minimi.be est la référence pour les jeunes parents qui veulent tout savoir sur la grossesse et les premières années de leur enfant. Minimi.be a 172.000 visiteurs mensuels et compte 282.000 pages vues mensuelles. Le 29 mars 2022, RMG et les groupes de médias vendeurs Mediahuis et Rossel ont signé l'accord pour le transfert des actions de Gezondheid NV. Le prix de l'acquisition s'élève à 500 000 euros. Cette transaction devrait avoir un impact positif sur les résultats de Roularta Media Group dès 2022, RMG incluant le chiffre d'affaires attendu (estimé à 600 000 euros pour 2022) et l'EBITDA de Gezondheid NV dans ses chiffres consolidés à partir du 1er avril.

Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group: "Cette transaction fait de RMG le leader incontesté du marché de l'information sanitaire en ligne de haute qualité, non seulement en Belgique mais aussi aux Pays-Bas, après la récente acquisition de gezondheidsnet.nl dans ce pays. En outre, RMG est l'éditeur de Plus Gezond, le plus grand magazine de santé des Pays-Bas, et organise chaque année le Nationale Gezondheidsbeurs, le plus grand événement dans ce domaine aux Pays-Bas. Cette acquisition nous offre de nombreuses opportunités en Belgique et aux Pays-Bas sur le marché en forte croissance de la publicité dans le domaine des soins de santé."

Bruno de Cartier, AdministrateurMediahuis NV: "Gezondheid.be, Passionsanté.be et Minimi.be sont des marques fortes appréciées des consommateurs pour leurs informations de qualité, accessibles et actuelles sur la santé au sens large. Mediahuis se réjouit que Roularta donne désormais à ces trois sites web de santé une place dans un cadre international, en leur offrant des perspectives attrayantes et durables."

Roularta Media Group est un groupe multimédia belge coté en bourse et leader sur le marché belge des marques de magazines (généralistes, économiques et sportifs, féminins, lifestyle et professionnels) en néerlandais et en français, des médias locaux en Flandre (journaux du dimanche, journaux locaux gratuits et magazines lifestyle, publicité géolocalisée en ligne et via des écrans de télévision, événements de réseautage, etc.), des journaux provinciaux (Krant van West-Vlaanderen) et des journaux financiers et économiques (De Tijd, L'Echo). Aux Pays-Bas, RMG possède le deuxième plus grand portefeuille de marques de magazines (opinion, investissement, 50+, sports, style de vie et intérêt spécial). En Allemagne, RMG est le leader du marché des médias pour le public des plus de 50 ans. Avec Roularta Printing Services, RMG dispose également de la plus grande imprimerie offset de Belgique. C'est là que sont imprimés les journaux, magazines et catalogues de qualité destinés aux marchés belge et étranger.