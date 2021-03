Roularta Media N : Information reglementée - Roularta reprend les participations de Bayard Presse

Roularta devient propriétaire à 100% de Plus Magazine aux Pays-Bas, Plus, Frau im Leben et G-Geschichte en Allemagne et Télépro en Belgique et acquiert 100% de gezondheidsnet.nl.

Roularta Media Group (RMG) reprend les 50% de participation du groupe média français Bayard Presse dans :

- Senior Publications Nederland (SPN), l'éditeur du mensuel Plus Magazine aux Pays-Bas,

- Belgomedia, l'éditeur de Télépro en Belgique et de Plus, Frau im Leben et G-Geschichte en Allemagne via des filiales allemandes.

Depuis environ 30 ans, RMG possédait déjà en tant que co-fondateur ou co-actionnaire une participation de 50% dans SPN et Belgomedia. Cette transaction fait donc de RMG le seul actionnaire de ces sociétés.

RMG reprend également 100% des parts de Bayard Presse dans Press Partners, l'éditeur du site web gezondheidsnet.nl aux Pays Bas.

Xavier Bouckaert (CEO): «Par cette transaction, RMG renforce son expansion internationale et son portefeuille de marques avec des marques multimédia fortes et ayant une communauté d'abonnés fidèle et croissante. Les différentes marques comptent en totalité 378.000 abonnés. Les revenus B2C représentent 85 à 90% de la totalité des revenus. Ainsi le modèle business de RMG continue à basculer des revenus B2B vers les revenus B2C.»

Plus Magazine aux Pays-Bas est le mensuel s'adressant à un public vaste et en croissance : les 50+. C'est un magazine inspirant articulé autour de 5 piliers importants : Santé, Droit & Argent, Société, Loisirs et Lifestyle. Depuis plus de 30 ans, il répond à toutes les questions que se posent les 50+, et publie de nombreux témoignages et solutions. Plus Magazine est le plus grand mensuel aux Pays-Bas et affiche un tirage vendu de 217.123 exemplaires, dont 89% d'abonnements, et touche via sa version print et les canaux digitaux (entre autres plusonline.nl) 1.304.000 lecteurs (source NOM). Plus Magazine a développé également plusieurs produits dérivés durant les dernières années : + Gezond, le plus grand magazine santé aux Pays-Bas, Plus puzzles, des hors-séries, les croisières et voyages, des cours en ligne (Etadoro.nl), des assurances, etc… SPN détient 100% de la régie publicitaire Mediaplus et 50% de la société 50+ beurs, qui organise annuellement au mois de novembre à Utrecht le plus grand salon pour le public 50+, attirant annuellement environ 100.000 visiteurs et le salon 'gezondheidsbeurs' accueillant annuellement 45.000 visiteurs. Ces marques média viennent s'ajouter à Landleven, le magazine pour les amateurs de la campagne aux Pays-Bas, qui est détenu à 100% par RMG depuis 2017. Gezondheisnet.nl est le plus grand site web de santé aux Pays-Bas, atteignant mensuellement 2,5 millions de visiteurs uniques et comptant 190.000 abonnés aux newsletters.



Plus Magazine en Allemagne est le mensuel d'adressant à un public 50+ tandis que le mensuel Frau Im Leben s'adresse aux femmes de 40+. Plus Magazine et Frau Im Leben affichent un tirage vendu de respectivement 49.599 et 62.700 exemplaires, dont 79% d'abonnements, et touchent via leurs versions print et les canaux digitaux 1,5 millions de lecteurs. G-Geschichte en Allemagne est le mensuel pour les amateurs de l'histoire et affiche un tirage vendu de 25.000 exemplaires, dont 78% d'abonnements. G-Geschichte existe également en néerlandais (G-Geschiedenis) et est vendu aux Pays-Bas et en Belgique.



Télépro en Belgique est le 2ième hebdomadaire le plus vendu en Belgique francophone. Télépro est aussi le magazine télé le plus clair. Il guide le lecteur judicieusement parmi plus de 80 chaînes de télévision et plateformes de streaming. Télépro affiche un tirage vendu de 100.286 exemplaires, dont 75% d'abonnements, et touche via sa version print et les canaux digitaux (entre autres télépro.be) 445.750 lecteurs (source CIM).

Un impact positif sur les résultats de Roularta Media Group est attendu en 2021, étant donné que le chiffre d'affaires et l'EBITDA escomptés de Senior Publications Nederland (SPN), Belgomedia et Press Partners, sont repris dans les chiffres consolidés de 2021, dès le mois d'avril. En 2020, seulement 50% du résultat net de SPN et Belgomedia ont été repris dans l'EBITDA. Le chiffre d'affaires des sociétés ainsi acquises à 100% s'élève à plus de 30 millions d'euros. Les sociétés concernées emploient 160 personnes.

Roularta Media Group est un groupe multimédia belge côté en bourse, leader du marché dans le domaine des marques magazines (actualités générales, d'affaires et sportives, marques féminines, lifestyle et professionnelles, en néerlandais et en français), des médias locaux en Flandre (journaux toutes-boîtes, journaux du dimanche, magazines lifestyle, sites d'annonces en ligne, publicités géolocalisées et événements de networking), des journaux provinciaux (Krant van West-Vlaanderen) et des journaux financiers et économiques (De Tijd, L'Echo). Aux Pays-Bas et en Allemagne, RMG est désormais en outre leader du marché des médias pour le public 50+. Avec Roularta Printing Services, RMG possède de surcroît la plus grande imprimerie offset de Belgique. C'est là que sont imprimés les journaux, magazines et catalogues de qualité destinés au marché belge et étranger.