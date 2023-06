Roularta Media N : remporte deux AMMA Awards bronzes avec des initiatives durables #Cares et sa marque magazine forte Flair

Roularta Media Group remporte deux fois le bronze aux prestigieux Annual Masters of Media Awards (AMMA), et ce parmi quelque 173 dossiers rentrés par 46 entreprises.

Media Sustainability Award pour #Roulartacares

En 2022, Roularta Advertising a fait figure de pionnier vert dans le paysage média. C'est la première et seule régie à offrir aux agences et aux annonceurs la possibilité de rendre leurs campagnes publicitaires neutres en CO2. Une primeur que Roularta doit en partie à l'outil ClimateCalc, qui mesure les émissions de manière fiable et indépendante, puis les compense avec Greentripper via des projets glocaux de plantation d'arbres en Europe et au Kenya.

Els Michiels (Head of Product Management & Insights, Roularta Advertising) : « Entre-temps, de très nombreuses grandes marques, issues d'un large éventail de secteurs, ont adhéré à cette initiative et, ensemble, elles ont massivement réduit l'impact environnemental de leurs campagnes publicitaires. »

Ce n'est pas la seule façon dont la Régie s'est montrée innovante en matière de développement durable. En tant que premier acteur belge du secteur des magazines, elle a développé une alternative durable à l'emballage plastique dans lequel les magazines sont envoyés, le paper wrap, qui permet d'économiser 23 km de film plastique pour 100.000 exemplaires. Cette innovation sera progressivement mise en œuvre en 2023, pour commencer avec Libelle (août) et Trends (octobre).

Les efforts des rédactions de Roularta ont elles aussi réussi à convaincre le jury des AMMA Awards. En 2022, elles ont écrit pas moins de 2.005 articles d'activation sur des thèmes durables et ont lancé des initiatives propres qui ont donné lieu à pas moins de 263.457 participations actives. Un exemple que tout le monde connaît, l'action Maai Mei Niet/En mai, tonte à l'arrêt de Knack/Le Vif, qui cette année a offert chaque jour à 21 millions d'abeilles plus de possibilités de butiner.

Mediabrand of the Year Award pour Flair

Flair a pour sa part convaincu les juges des AMMA Awards avec un rebranding complet qui a rendu le magazine plus pertinent, plus pointu, plus diversifié et plus coloré.

Margaux Vandamme (Product Manager, Flair) : « Flair peut comme aucun autre briser les tabous, parler de cas d'actualité, et inspirer les lecteurs. Nous construisons ainsi une communauté de jeunes qui apprennent les uns des autres et où chaque voix est entendue. Ce faisant, Flair accorde une attention particulière aux thèmes chers à ses fans, tels que la durabilité, l'inclusion et l'amour de soi. »

Ce qui a aussi été décisif, c'est le fait que Flair est la porte d'entrée parfaite pour les annonceurs qui cherchent à s'adresser aux jeunes femmes - un groupe cible très convoité mais pas toujours facile à atteindre. Non seulement Flair a la plus grande sélectivité sur les femmes de 18 à 44 ans (CIM 2021-22 Flair national P+D : 38,54) et les femmes de 25 à 54 ans (CIM 2021-22 Flair national P+D : 43,07), mais les annonceurs peuvent également compter sur une grande portée générale, avec notamment 7 millions de pages vues mensuellement sur flair.be ainsi que plus de 600K followers sur les médias sociaux.