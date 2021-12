Roularta : a approuvé la nomination de Rik Vanpeteghem

La société a approuvé la nomination de Rik Vanpeteghem en tant que nouvel administrateur indépendant lors de son assemblée générale extraordinaire du mardi 21 décembre 2021.



Rik Vanpeteghem a commencé sa carrière chez Deloitte Belgique en 1985. Avant de devenir CEO de Deloitte Belgique (2008-2016), il était managing partner Tax & Legal (2004-2008). De 2015 à 2019, Rik Vanpeteghem a occupé le poste de directeur général régional EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Deloitte et a été membre du comité exécutif mondial. Jusqu'à sa retraite en tant qu'associé en 2021, M. Vanpeteghem était responsable Global Public Policy lead à l'échelon mondial.



' Compte tenu de son expérience pertinente dans le monde de l'audit et de ses compétences, il apportera, en tant qu'administrateur indépendant, une valeur ajoutée aux délibérations et aux prises de décisions du conseil d'administration de Roularta Media Group ' indique la direction.



