Trends Style: une nouvelle rédactrice en chef et un magazine remanié

Roularta Roularta Media Group a nommé An Bogaerts nouvelle rédactrice en chef du magazine Trends Style, lequel a été entièrement remanié. Trends Style est un magazine lifestyle haut de gamme qui paraît 10 fois par an en étant joint au Trends-Tendances et au Trends. Il était autrefois dirigé par Ben Herremans, qui prend sa retraite.

Le premier numéro de cette nouvelle version paraîtra le 14 avril, avec les Trends-Tendances et Trends.

An Bogaerts a fait ses preuves auprès de divers magazines, dont Sabato, Feeling et ceux liés aux journaux De Morgen et De Standaard. Elle est l'auteur de trois livres dédiés à l'art de vivre publiés par Lannoo et Horizon. Elle est également chercheuse et guide de tendances, et se dit particulièrement passionnée par la ville de Londres.

An Bogaerts, rédactrice en chef de Trends Style: «L'image du 'luxe' s'est considérablement modifiée ces dernières années. Je souhaite donner, avec Trends Style, une nouvelle interprétation de ce concept».

Niels Famaey, Uitgever News & Business: «An Bogaerts donnera à Trends Style sa part nécessaire de chaleur, de style et d'esthétique. Je la sais douée de flair pour tout ce qui a trait à la beauté et à l'originalité. Il y a, parallèlement aux dures réalités économiques abordées dans Trends-Tendances et Trends, de la place dans Trends Style pour de l'esthétique avec un grand E et pour de l'humain derrière l'esprit d'entreprise.»

Amid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends-Tendances: «L'arrivée d'An Bogaerts à la tête de Trends Style est une excellente nouvelle. Son expérience et son expertise permettront aux lecteurs de Trends-Tendances d'ouvrir leur esprit et de porter leurs regards sur d'autres horizons. En cette période troublée sur le plan géopolitique, je dirai - sans jeu de mots - que ce n'est pas un luxe».

Trends-Tendances est depuis plus de trois décennies le principal magazine d'informations financières et économiques en Belgique, réputé pour ses analyses de l'actualité économique. A l'appui de reportages indépendants et étayés, Trends-Tendances témoigne de la manière donc cette économie influence la vie quotidienne de chaque Belge.