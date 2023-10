Round Hill Music Royalty Fund Limited est une société d'investissement basée à Guernesey. L'objectif d'investissement et l'activité principale de la société sont de fournir aux investisseurs un niveau attrayant de revenus réguliers et croissants et de rendements en capital à partir d'investissements principalement dans la propriété intellectuelle musicale de haute qualité. La société investit dans des catalogues de taille petite à moyenne (généralement de 100 à 1 000 droits d'auteur) qui sont diversifiés par artiste, genre, décennie et type de redevance. La société investit également de manière prédominante dans des droits d'auteur classiques, plus anciens, dont l'attrait est durable et qui font l'objet d'une utilisation régulière. Son portefeuille est diversifié par flux de revenus et par genre musical, la valeur étant créée par la gestion et la commercialisation du répertoire grâce à la synchronisation et à la monétisation de la musique lorsqu'elle est utilisée dans du contenu téléchargé sur diverses plateformes. Le gestionnaire d'investissement de la société est Round Hill Music LP (Round Hill Music).