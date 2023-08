(Alliance News) - Round Hill Music Royalty Fund Ltd a déclaré mardi avoir acquis la part restante des droits d'édition de Big Loud Shirt Industries LLC.

Round Hill, qui investit dans des catalogues musicaux permanents, possède un portefeuille comprenant des chansons d'artistes tels que Dion, Carrie Underwood, The Supremes, Bonnie Tyler et Bruno Mars. Son siège social se trouve à Guernesey.

Big Loud Shirt est une maison de disques basée à Nashville.

Round Hill a déclaré qu'il détenait désormais la totalité du catalogue de musique country "mondialement connu" de Big Loud Shirt, qui compte plus de 1 200 chansons.

L'investisseur a également déclaré mardi qu'il avait acquis 50 % des revenus de l'auteur-compositeur et producteur de musique country, Craig Wiseman. Ce dernier est le fondateur et le propriétaire de Big Loud Shirt, a précisé Round Hill.

La société a ajouté que cette acquisition augmentera ses revenus et sa valeur nette d'inventaire.

Josh Gruss, directeur général de Round Hill, a déclaré : "Craig Wiseman et sa maison d'édition, Big Loud Shirt, ont produit certains des succès les plus connus, les plus reconnaissables et les plus durables de la musique country au cours des trois dernières décennies, ce qui les rapproche résolument du profil des chansons du portefeuille de la société.

"Cet investissement nous permet non seulement d'accroître l'exposition de Round Hill Music au genre de la musique country, qui connaît une croissance rapide, mais il nous offre également l'occasion de tirer parti de notre plateforme interne pour gérer ces chansons incroyables, en maximisant leurs flux de revenus et en augmentant encore leur valeur."

Les actions de Round Hill se négociaient à 0,70 USD chacune à Londres mardi matin.

