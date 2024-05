ROUND ONE Corporation est une société basée au Japon dont l'activité principale est le divertissement complet. La société opère dans deux secteurs géographiques : le Japon et les États-Unis. La société est engagée dans l'exploitation de complexes de loisirs intérieurs avec des pistes de bowling, des jeux d'arcade, des karaokés, des billards et des Spo-Cha (collection d'activités sportives). La société installe des pistes de bowling dans tous les magasins, et met en place des amusements sportifs, comme le billard et le tennis de table, ainsi que des boîtes de karaoké et des parcs d'attractions. La société exploite également des magasins aux États-Unis.

Secteur Loisirs et détente