Route Mobile Limited est une société basée en Inde, qui fournit une plateforme de communication en nuage en tant que service (CPaaS) aux entreprises, aux acteurs de l'over-the-top (OTT) et aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO). Les activités verticales de la société comprennent les entreprises, les opérateurs mobiles et l'externalisation des processus d'affaires (BPO). Le secteur des entreprises fournit une plateforme de communication en nuage aux entreprises pour permettre la communication numérique par le biais de multiples canaux, notamment les services de communication riches (RCS), la messagerie d'application à personne/de personne à application (A2P/P2A), la messagerie bidirectionnelle, la messagerie d'entreprise OTT, le courrier électronique d'entreprise et le raccourcissement des localisateurs de ressources uniformes (URL). Ses offres de services aux opérateurs mobiles comprennent l'analyse des services de messages courts (SMS), le pare-feu, le filtrage, la monétisation et les solutions de CPaaS et de hubbing. Elle propose des solutions pour le marketing et les ventes, l'engagement des clients, la banque, les services financiers et l'assurance, le commerce électronique, les soins de santé, les télécommunications et l'hôtellerie.

Secteur Services et conseils en informatique