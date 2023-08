Rover Group, Inc. (Rover), anciennement Nebula Caravel Acquisition Corp, est une place de marché en ligne pour les soins aux animaux de compagnie. La société, par le biais de son réseau de gardiens d'animaux et de promeneurs de chiens, met en relation des parents d'animaux avec des fournisseurs de services pour animaux de compagnie qui offrent des services de nuit, y compris la pension et la garde d'animaux à domicile. Rover propose également des services de jour, comme la garde de chiens, la promenade de chiens, les visites à domicile et le toilettage.

Secteur Services à la personne