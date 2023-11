La société de soins pour animaux de compagnie Rover Group a annoncé mercredi que la société de capital-investissement Blackstone la rachètera dans le cadre d'un accord de 2,3 milliards de dollars en numéraire.

Les actionnaires de la société recevront 11 dollars par action, soit une prime de 29,4 % par rapport au dernier cours de clôture.

Blackstone a contacté Rover directement au sujet d'une transaction potentielle sans que la société ne soit mise en vente, ont déclaré des personnes au courant de l'affaire. Rover a déclaré que Blackstone avait accepté une période de "go-shop" de 30 jours qui permet à Rover d'examiner des offres supérieures émanant d'autres parties intéressées.

Blackstone a essayé de rester à l'écart des processus de vente concurrentiels en mettant lui-même des entreprises en jeu. C'est ce qu'il a fait cette année avec le fournisseur de logiciels Cvent et le groupe de petites annonces en ligne Adevinta, soutenu par eBay.

Blackstone a accepté d'acheter Rover sans aucun engagement d'endettement, mais prévoit d'ajouter des dettes à la société par la suite, ont déclaré les sources.

Rover est une place de marché en ligne où les fournisseurs de soins pour animaux proposent des services tels que la promenade de chiens et la garde d'animaux à domicile. L'entreprise a été introduite en bourse par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à but spécial en 2021.

Les dépenses liées aux animaux de compagnie résistent généralement bien au ralentissement économique, car les propriétaires considèrent leurs animaux comme des membres de la famille et privilégient les aliments, les soins et les services vétérinaires de qualité supérieure.

Depuis la création de Rover en 2011 jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, plus de 93 millions de services ont été réservés par plus de 4 millions de parents d'animaux de compagnie sur Rover avec plus d'un million de fournisseurs de soins pour animaux de compagnie payés à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, selon la société.

Les actions de Rover ont augmenté de 29 % pour clôturer à 10,96 $ mercredi.

La société a déclaré que la transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. (Reportage d'Abigail Summerville à New York, édition de Matthew Lewis)