Rover Metals Corp. est une société canadienne d'exploration de métaux précieux. La société se concentre sur le développement du potentiel aurifère de ses projets existants. La société détient 100 % des droits sur les ressources minérales du groupe de projets aurifères Cabin Gold. Le groupe de projets aurifères Cabin Gold comprend les projets Cabin Gold, Slemon Gold et Camp Gold, pour une superficie totale d'environ 1 503 hectares. Le projet Cabin Gold est une propriété d'or dans une formation ferrifère. Le projet Cabin Gold est situé à environ 110 kilomètres (km) au nord-ouest de Yellowknife et à 60 km au sud-est du projet NICO de Fortune Minerals. Le projet Slemon Gold est situé à environ 10 km au nord-ouest de Cabin Gold et Camp Gold est situé à environ 20 km au nord-ouest de Cabin Gold. La société a également conclu une convention d'option pour acquérir jusqu'à 100 % des intérêts dans la propriété Up Town Gold. La propriété Up Town Gold est constituée de six claims couvrant environ 3 227 hectares et borde le côté ouest des concessions de la mine Giant.

