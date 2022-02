Rovio annonce une nouvelle croissance des jeux Angry Birds

"Nos trois principaux jeux Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast et Angry Birds Friends ont tous connu une croissance en glissement annuel", a déclaré le fabricant de jeux mobiles basé à Helsinki.

Rovio a déclaré qu'il s'attendait à une forte croissance du chiffre d'affaires pour l'année, mais que son bénéfice d'exploitation ajusté diminuerait en glissement annuel en raison des investissements dans le développement de nouveaux jeux et le marketing.

Rovio recherche la croissance en diversifiant son portefeuille, après avoir acquis la société turque Ruby Games en août et en s'associant pour créer de nouveaux jeux mobiles pour les Moomins, des personnages de dessins animés initialement populaires grâce à une série de livres et une bande dessinée.

"Nous poursuivons nos efforts en matière de fusions et acquisitions, dans le but de créer de nouvelles voies de croissance dans le domaine des jeux occasionnels, de développer notre réseau d'audience et de créer de la valeur par le biais de synergies dans notre portefeuille de jeux et nos studios", a déclaré Alex Pelletier-Normand, directeur général de Rovio, dans un communiqué.

Rovio a annoncé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 13,1 millions d'euros (14,90 millions de dollars) pour le trimestre octobre-décembre, soit une hausse d'environ 75 % par rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration de Rovio a proposé un dividende de 0,12 euros par action.

(1 $ = 0,8793 euros)