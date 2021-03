Charleroi DC: le chantier des espaces publics est lancé!

(Communiqué de presse Ville de Charleroi:) Charleroi, 3 Mars 2021 - Alors que les travaux battent leur plein au Palais des Expositions, que la Cité des Métiers se précise peu à peu et que le campus UCharleroi a récemment pris son départ, ce sont les travaux pour la redynamisation des espaces publics qui débutent concrètement, à la Ville Haute.

Les premiers coups de pelle ont été donné ce mercredi matin, à hauteur du centre culturel l'Eden, au bas du bd J. Bertrand.

Ainsi que le rappelait le bourgmestre Paul Magnette - que l'on peut voir aux commandes d'un engin de chantier sur la photo d'A. Delepinne - il s'agit en fait du volet B du projet Charleroi District Créatif : celui relatif à la rénovation urbaine de toute la Ville Haute qui reconfigurera de fond en comble cette partie de Charleroi

La rénovation et la redynamisation des espaces publics de la Ville haute représente un budget total de 36,5 millions d'euros cofinancé à 90% par l'Union européenne et la Région wallonne.

Globalement, le chantier portera sur :

La place Charles II: le coeur historique de la Ville où se dressent l'Hôtel de Ville et le Beffroi de Charleroi classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, doit être l'espace public de référence où la perception des différentes facettes de la ville sera la plus évidente et la plus symbolique: un écrin pour l'Hôtel de Ville. La Place Charles II sera dédiée aux piétons et les petites rues ceinturant l'Hôtel de Ville seront rénovées.

La place du Manège sera traitée de manière sobre et végétale permettant l'orga­nisation de manifestations diverses.

La rue Neuve et la rue de la Régence, liens entre la place Charles II et le Square du Monument seront rénovés.

L'avenue de Waterloo, l'avenue Henin et le Square du Monument qui constituent un grand axe d'entrée du coeur de ville seront complètement mis à neuf. Le Monument sera conservé dans une toute nouvelle scénographie faisant la part belle aux jeux et au développement du commerce.

Le boulevard Bertrand sera réaménagé de manière remettre la circulation en son centre et à élargir les trottoirs pour inviter à la balade, agrandir les espaces publics, améliorer la mobilité douce et rationaliser le stationnement.

L'axe Solvay-Beaux-Arts-Université du Travail relie plu­sieurs lieux symboliques (Eden, Palais des Beaux-Arts, Manège, Palais des Expositions, Université du Travail, BPS22, Centre universitaire Zénobe Gramme …). L'enjeu est de parvenir à transformer l'esplanade existante en un véritable itinéraire de déplacement doux (piéton et vélo uniquement), afin de retisser le lien entre le centre-ville et deux futures grandes polarités que sont le Campus des Sciences, des Arts et des Métiers (plateau de l'UT) et le pôle multimodal de l'événementiel (Expo/​congrès - Beaux-Arts).

La reconversion complète de la trémie en parking et accès parking, ainsi que l'améliora­tion de l'offre de stationnement s'inscrivent pleinement dans cet objectif de connexion des pôles urbains. Ainsi transformé, cet espace sera traité sous la forme d'un axe intégré et cohérent où le piéton aura la priorité.

Liste complète des espaces rénovés : Place Charles II, square du Monument, place du Manège, boulevard Bertrand, boulevard Solvay, boulevard Roullier, tunnel « Roullier », rue Neuve, rue de la Régence, carrefour du boulevard Janson avec la rue Neuve, la rue de la Régence et le Square du Monument, avenue de Waterloo, avenue Hénin, rue du Dauphin, rue du Beffroi, rue Turenne.

Le chantier s'organisera suivant deux axes en remontant progressivement :

grands boulevards (Bertrand - Solvay - Roullier)

Place Charles ll jusqu'à l'avenue Henin

Dès le début du chantier, des changements de mobilité interviendront afin de faciliter celui-ci et d'habituer l'usager au sens de circulation qui sera d'application au-delà des rénovations :

Mise à sens unique du Bd Bertrand : sens remontant de l'Eden vers la place du Manège (sens descendant par l'avenue de l'Europe). La réalisation du boulevard Jacques Bertrand s'opérera en deux sous-phases pour maintenir une circulation en permanence permettant en cela la gestion quotidienne des livraisons et évacuations des déchets

Fermeture définitive du tunnel Roullier pour sa transformation en parking.

Fermeture de la rue de la Régence durant la période de chantier

Des cheminements balisés et sécurisés seront mis en place sur tous les axes du chantier pour les cyclistes et piétons et des déviations seront définies avec la Police au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Les travaux devraient avoir une durée totale de 30 mois selon le planning de l'entreprise.

La première étape entamée ce mois-ci porte sur la fermeture du tunnel Roullier. Le Bld Jacques Bertrand (façade ouest à partir de l'Eden) et la rue de la Régence sont en travaux depuis le 25 février dernier. Seuls ces 3 tronçons seront mis en chantier jusqu'au milieu du 3e trimestre 2021.

La fermeture du tunnel Roullier, la mise à sens unique du bd Bertrand et la fermeture de la rue de la Régence sont une réalité. Dès lors, il est recommandé de penser à toutes les options possibles en termes de mobilité. De nombreuses lignes de bus, tram et métros sont à votre disposition (avec trois parkings P+R à Soleilmont, à Gosselies au faubourg de Bruxelles et à Jumet « Madeleine »). Les stations de métro Ouest, Beaux-Arts, Waterloo, Janson et Parc ceinturent la ville haute. De nombreuses liaisons SNCB sont également possible via la gare de Charleroi de Charleroi Sud + accès à la ville haute par le métro ou le city bus. Enfin, il existe le covoiturage ou le choix de la mobilité douce, à pied, à vélo, ou autres …

Il est également conseillé de quitter la ville en empruntant le ring au niveau du Bd Mayence, du Square Hiernaux, de la Broucheterre. Privilégiez les boulevards Zoé Drion, Joseph II, Janson, Audent et de l'Yser lors de votre passage à la ville haute.

Un effort particulier de communication est prévu durant toute la durée des travaux via des séances d'information (quand la situation « Covid » le permettra), des permanences de chantier, une ​'gazette de chantier' , des courriers toutes boîtes, la presse et les organes officiels d'information de la Ville de Charleroi (Charleroi Magazine, site internet, pages Facebook ).La ​'gazette de chantier', éditée à périodicité fréquente, sera le support principal de communication dans lequel seront détaillées les informations concernant le chantier : phasage, type de travaux en cours, plans de circulations… Les permanences de chantier, hebdomadaires, permettront également de répondre directement aux questions des usagers. La Ville utilisera des canaux de communication variés en fonction des usagers : commerçants, riverains et gros employeurs de la ville haute afin qu'ils répercutent l'information auprès de leur personnel. La Ville collaborera avec l'asbl Charleroi Centreville pour ce qui concerne la distribution de courrier à destination des commerçants, des gros employeurs ou les riverains etc…

Enfin, une maison de projets, appelée l'Atelier, située à la rue Neuve, présentera l'ensemble des projets menés dans le cadre de « Charleroi District Créatif ». Cet espace permettra d'accueillir des séances d'informations afin que la communication autour de ce vaste projet soit la plus fluide possible. Le tout, évidemment, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire Covid-19.

Plus d'infos: www​.charleroi​-dc​.be

The Charleroi District Créatif project is officially launched. Wednesday 3 March 2021, Charleroi's mayor Paul Magnette officially started gave the urban revitalisation project, which will completely change the appearance of the Upper Town. BAM Galère - in joint venture with Viabuild - will deliver this project. Click here for the original French press release.