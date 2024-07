Royal BAM Group N.V. est un groupe de BTP. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction de bâtiments et d'infrastructures de génie civil (88,3%) : routes, autoroutes, aéroports, tunnels, chemins de fer, logements, hôpitaux, écoles, bureaux, commerces, etc. Parallèlement, le groupe développe une activité de réalisation d'installations mécaniques et électriques en sous-traitance ; - développement immobilier (8,7%) ; - autres (3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (47,9%), Royaume Uni (42,7%), Irlande (7,4%), Belgique (1,9%) et autres (0,1%).