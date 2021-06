À l'avant-garde de l'innovation pour les investisseurs autonomes : RBC Placements en Direct offre aux clients, sans frais, un Tableau de bord des opérations personnalisable sous forme d'application Web

Rehaussez votre expérience de négociation : Le nouveau Tableau de bord des opérations de RBC Placements en Direct vous met aux commandes grâce à l'affichage personnalisé, aux données en temps réel, aux dernières nouvelles, et plus encore !

TORONTO, le 25 juin, 2021 - RBC Placements en Direct se démarque parmi les sociétés canadiennes de courtage en ligne appartenant à une banque en proposant sa plus récente innovation à l'intention des investisseurs autonomes : le lancement, aujourd'hui, d'un Tableau de bord des opérations personnalisable sous forme d'application Web, offert gratuitement à tous ses clients. Par suite des commentaires des clients, le Tableau de bord des opérations intègre des caractéristiques qui le distinguent de l'offre des concurrents, notamment le fait que les utilisateurs n'ont pas à le télécharger.

Dynamique, le Tableau de bord des opérations rehausse l'expérience des investisseurs autonomes en matière de négociation en facilitant le suivi et la négociation en toute assurance. Ses caractéristiques comprennent les suivantes :

« Les caractéristiques de l'outil correspondent aux demandes de nos clients, y compris la possibilité de personnaliser l'affichage et d'accéder aux actualités et aux rapports de recherche, souligne Lori Darlington, présidente et chef de la direction, RBC Placements en Direct. La période actuelle est stimulante pour le secteur du courtage en ligne et les investisseurs autonomes, dont le nombre s'accroît au Canada. »

Mme Darlington ajoute : « Nous voulons encourager cette tendance et répondre aux besoins des investisseurs, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés. Nous continuerons d'innover afin d'offrir plus de capacités qui profitent à nos clients. »

Le Tableau de bord des opérations représente un nouvel ajout de valeur par RBC Placements en Direct, qui continue ainsi de rehausser ses options libre-service pour offrir aux investisseurs une expérience de placement supérieure. En voici d'autres :

RBC Placements en Direct offre également aux clients le choix entre trois puissantes plateformes de négociation : le site de placement en ligne; le Tableau de bord des opérations sous forme d'application Web; et l'expérience mobile réinventée pour les investisseurs qui comptent de plus en plus sur leurs appareils mobiles pour se tenir au courant de l'évolution des marchés.

De plus, l'Académie des placements du service de courtage en ligne offre un vaste éventail d'articles et de ressources pratiques sur le placement, notamment une série de guides sur les placements qui peuvent aider les investisseurs novices et chevronnés à trouver rapidement les réponses dont ils ont besoin. Exemples :

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les façons dont RBC Placements en Direct rehausse l'expérience de placement en ligne à www.rbcplacementsendirect.com.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à rbc.com/collectivite-impact-social/index.html.