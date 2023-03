(Reuters) - L'intérêt de deux des premiers prétendants à la Silicon Valley Bank - PNC Financial Group Inc et Royal Bank of Canada - s'est refroidi dimanche, alors que les autorités de régulation américaines ont lancé un appel d'offres pour le créancier en faillite, selon des sources familières avec le dossier.

Les banques et la FDIC se sont refusées à tout commentaire.