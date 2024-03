La Banque Royale du Canada et ses filiales (la Banque) est une société de services financiers diversifiés. Ses secteurs d'activité comprennent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, la gestion de patrimoine, l'assurance et les marchés financiers. Le secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises offre une gamme de produits et de services financiers aux particuliers et aux entreprises pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière de services bancaires, d'investissement et de financement, par l'entremise de deux secteurs d'activité : les services bancaires canadiens et les services bancaires dans les Caraïbes et les États-Unis : les services bancaires au Canada et les services bancaires dans les Caraïbes et aux États-Unis. Le secteur de la gestion de patrimoine propose un ensemble de solutions et de stratégies fondées sur le conseil, ainsi que des relations bancaires personnalisées. Le secteur de l'assurance offre une gamme de conseils et de solutions aux particuliers et aux entreprises, notamment dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance patrimoniale, de l'assurance dommages, de l'assurance voyage, de l'assurance collective, des rentes et de la réassurance. Le segment des marchés des capitaux offre des services de conseil et d'origination, de prêt et de financement et de banque transactionnelle aux entreprises, aux clients institutionnels, aux gestionnaires d'actifs et aux sociétés de capital-investissement.

Secteur Banques