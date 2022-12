La Banque du Canada affirme que toute nouvelle décision sur les taux dépendra des données économiques.

La banque centrale a augmenté mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage pour atteindre le niveau le plus élevé en près de 15 ans et a signalé que sa campagne de resserrement sans précédent était proche de la fin.

"Nous nous attendons à ce que nos décisions dépendent davantage des données", a déclaré la sous-gouverneure Sharon Kozicki dans un discours à Montréal, ajoutant que la banque est toujours prête à être "énergique" avec les taux si nécessaire. "Nous passons de la question de savoir dans quelle mesure il faut augmenter les taux d'intérêt à celle de savoir s'il faut les augmenter."

La banque centrale a relevé les taux au rythme record de 400 points de base en neuf mois pour les porter à 4,25 % - un niveau qui n'a plus été vu depuis janvier 2008 - afin de lutter contre une inflation qui dépasse largement son objectif.

"Avec un marché du travail toujours tendu et des entreprises qui trouvent toujours facile d'augmenter leurs prix, le Conseil des gouverneurs a convenu que l'économie a encore besoin d'une modération plus soutenue de la demande", a déclaré M. Kozicki.

Mercredi, la banque a fait état d'une croissance toujours forte et d'un marché de l'emploi tendu, mais elle a supprimé les indications prévisionnelles qu'elle utilise depuis qu'elle a commencé à augmenter les taux en mars, en abandonnant les termes qui indiquaient qu'ils devraient encore augmenter.

L'inflation, qui a atteint 6,9 % en octobre, "reste trop élevée" et représente plus de trois fois l'objectif de 2 % de la banque, a déclaré M. Kozicki. Mais les taux d'inflation de base à trois mois ont baissé à environ 3,5 %, a déclaré M. Kozicki, ce qui indique "que la dynamique de l'inflation s'atténue".

Les délibérations avant la hausse des taux de mercredi ont porté sur la façon dont les problèmes d'approvisionnement se résolvent, sur la façon dont les taux plus élevés ralentissent la demande, et sur la façon dont l'inflation et les attentes en matière d'inflation évoluent, a déclaré M. Kozicki.

Alors que la croissance du troisième trimestre est restée forte, le ralentissement de la demande dans des domaines sensibles aux taux d'intérêt comme l'activité immobilière sont des signes que le resserrement de la politique monétaire "travaille à rééquilibrer l'offre et la demande", a-t-elle déclaré. La prochaine réunion de fixation de la politique monétaire aura lieu le 25 janvier.

Mme Kozicki a réaffirmé qu'à partir de l'année prochaine, la banque publiera un "résumé des délibérations" dans un effort de transparence accrue.

Le dollar canadien se négociait en hausse de 0,5 % à 1,3580 pour le billet vert, soit 73,64 cents américains.