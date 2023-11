La Banque Royale du Canada est une société canadienne de services financiers diversifiés. La société fournit des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des assurances, des services aux investisseurs et des produits et services pour les marchés des capitaux à l'échelle mondiale. Ses secteurs d'activité comprennent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, la gestion de patrimoine, l'assurance, les services aux investisseurs et de trésorerie, les marchés des capitaux et les services de soutien généraux. Le secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises fournit une gamme de produits et de services financiers aux particuliers et aux entreprises pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière de services bancaires, d'investissement et de financement, par l'intermédiaire de deux secteurs d'activité : les services bancaires au Canada et les services bancaires dans les Caraïbes et aux États-Unis. Le secteur de la gestion de patrimoine propose une gamme complète de solutions d'investissement, de fiducie, de banque, de crédit et d'autres solutions basées sur le conseil. Le secteur de l'assurance propose une gamme de conseils et de solutions aux particuliers et aux entreprises, notamment en matière d'assurance vie, santé, patrimoine, habitation, automobile, voyage, rentes et réassurance.

Secteur Banques