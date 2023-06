Le BSIF du Canada publie des projets de cadres visant à renforcer la réglementation des grandes banques et des assurances

Les projets de lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) s'appliqueraient aux banques et aux assureurs-vie qui exercent leurs activités à l'échelle internationale mais dont la société mère est établie au Canada.

En outre, le BSIF évaluera de près la solidité financière autonome de ces sociétés mères, plutôt que de se concentrer sur la santé de leurs activités consolidées.

Ces lignes directrices s'appliqueront aux six plus grandes banques canadiennes, dont la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, ainsi qu'à certains grands assureurs-vie, a précisé le BSIF.

"Ces nouveaux cadres visent à nous aider à mieux nous assurer que les banques et les assureurs-vie canadiens opérant à l'étranger gèrent les risques de manière appropriée", a déclaré Peter Routledge, surintendant des institutions financières.

Les projets sont ouverts à la consultation publique jusqu'au 30 juin. Le régulateur publiera le cadre final plus tard dans l'année.