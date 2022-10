Le chien de garde du Canada lance une enquête sur RBC pour des plaintes relatives au climat

L'organisme fédéral chargé de l'application de la loi a déclaré avoir ouvert une enquête sur les "pratiques commerciales trompeuses présumées de la banque après avoir reçu une demande d'enquête en vertu de l'article 9 au nom de six résidents canadiens".

Les régulateurs des Amériques et d'Europe s'inquiètent de plus en plus de l'écoblanchiment, qui consiste pour les entreprises à exagérer leurs références environnementales, ainsi que de ceux qui minimisent l'impact du réchauffement climatique.

Cette situation s'inscrit dans un contexte de sensibilisation rapide au climat et d'intérêt des investisseurs pour les pratiques commerciales durables, qui a vu des entreprises de tous les secteurs et industries intégrer des politiques de gouvernance environnementale et sociale (ESG).

Récemment, plusieurs banques canadiennes se sont engagées à "financer des émissions nettes nulles" d'ici 2050, mais elles ont suscité les doutes de nombreux investisseurs, en raison de l'absence d'un objectif défini, de détails et de leur soutien continu aux sociétés pétrolières et gazières, même s'il vise en partie à les aider à passer à des solutions de rechange.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters, RBC a déclaré qu'elle n'était pas du tout d'accord avec les allégations, ajoutant qu'elle "estime que la plainte n'est pas fondée et n'est pas conforme au plan climatique du Canada."

Les plus grandes banques du pays ont fait l'objet de critiques d'écoblanchiment de la part de certains groupes environnementaux et investisseurs qui affirment que les banques utilisent le financement lié à la durabilité (SLF) simplement pour prétendre réduire leur empreinte carbone plutôt que de prendre des mesures significatives dans ce sens.

La banque centrale et le régulateur financier ont également déjà averti qu'un manque de préparation des banques pourrait les exposer, ainsi que les investisseurs, à des "pertes soudaines et importantes."

En 2021, RBC avait déclaré qu'elle visait à atteindre des émissions nettes nulles dans l'ensemble de ses activités de prêt d'ici 2050 et qu'elle s'était engagée à verser 500 milliards de dollars canadiens pour atteindre son objectif de financement durable.