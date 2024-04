Le Canada est à une croisée des chemins économiques. La réconciliation augure de nouvelles approches organisationnelles et politiques qui favoriseront la propriété d'entreprise autochtone, l'obtention de consentement avant d'entamer des projets qui affectent les Autochtones, et une approche plus durable en matière d'exploitation des ressources. Toute dérive par rapport à ce parcours risque toutefois d'entraîner pour le Canada de nouveaux procès liés à l'exploitation de ressources, des pertes d'investissement, et une diminution de la probabilité qu'il atteigne ses objectifs de carboneutralité. Les grandes entreprises et les communautés autochtones doivent choisir rapidement leur voie et s'y embarquer de front.

Une nouvelle approche axée sur l'intérêt commun, mobilisant la réconciliation économique et des pratiques renouvelées en matière d'exploitation des ressources, pourrait permettre au Canada de faire face aux défis climatiques croissants et à une économie chancelante et d'assurer sa prospérité dans les années à venir. Cette occasion est le fruit de l'évolution du cadre juridique qui régit les droits autochtones, ainsi que des nombreuses communautés et nations autochtones qui cherchent à façonner, voire contrôler, un avenir plus équitable.

Le Canada en étant aux étapes préliminaires de sa transition énergétique et au seuil d'un boom des minéraux critiques, l'impératif est urgent. Comme indiqué dans le présent rapport, une nouvelle approche de la réconciliation peut non seulement engendrer un gain d'efficacité en matière d'exploitation des ressources et une croissance économique durable pour les collectivités, mais aussi un accroissement de l'exportation, de la productivité globale et de la représentation autochtone dans les secteurs spécialisés de l'économie verte de demain.

Toutes les parties devront collaborer pour accroître l'investissement dans les infrastructures destinées aux peuples des Premières Nations, Inuits et Métis, y compris les milliers de communautés qui dépendent des ressources naturelles qui ont alimenté l'établissement du Canada et qui en assurent l'intendance. Par ailleurs, les entreprises et les gouvernements devront voir dans cette démarche une importante occasion de rétablir le lien de confiance entre les peuples autochtones et non autochtones et de faire progresser le Canada vers la réconciliation.

La clé de voûte de cette nouvelle approche est le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC). Les principes qu'établit le CPLCC peuvent constituer des balises sur ce nouveau parcours ainsi qu'un moyen de rehausser la confiance et d'amoindrir les tensions potentielles dans toutes les sphères où les intérêts et les droits des Autochtones entrent en jeu. Bien plus qu'une simple notion juridique, le CPLCC est de plus en plus considéré comme une exigence légale. Il concrétise une mentalité axée sur la coopération et la vision à long terme grâce à laquelle le Canada pourra s'établir aux yeux des investisseurs internationaux en tant que marché fiable et collaboratif présentant peu de différends et un rendement accru.