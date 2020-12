Royal Bank of Canada : Alice D. Laberge quitte le conseil d'administration de la Banque Royale du Canada

TORONTO, le 2 décembre, 2020 - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui qu'Alice D. Laberge quittera son conseil d'administration le 2 janvier 2021.

« Au nom du conseil, je tiens à remercier Alice de son apport considérable ces 15 dernières années, mentionne Katie Taylor, présidente du conseil d'administration, Banque Royale du Canada. Comptant parmi les membres du conseil qui ont exercé le plus long mandat, elle laisse une empreinte durable à RBC, notamment grâce à ses connaissances approfondies en matière financière, à son expérience de la gouvernance et à ses conseils stratégiques. Ses efforts prônant la confiance, l'intégrité et la transparence cadraient avec la culture de RBC et ont contribué à la mise en œuvre de son approche guidée par sa raison d'être - contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, et à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. »

Mme Laberge a été élue au conseil d'administration de RBC le 18 octobre 2005. Au cours de son mandat, elle a siégé à tous les comités du conseil, y compris au comité des ressources humaines pendant plus de quatre ans en tant que présidente. Elle a cumulé plus de 30 ans de carrière dans le milieu des affaires canadien, occupant notamment le poste de présidente et chef de la direction de Fincentric Corporation, et de chef des finances et première vice-présidente de MacMillan Bloedel Limited. Mme Laberge siège au conseil d'administration de Nutrien Ltd. et de Russel Metals Inc. Elle est également administratrice de la Fondation pour le cancer de la Colombie-Britannique et du Conseil canadien sur la reddition de comptes.

