Royal Bank of Canada : Barilla et la Banque Royale du Canada (RBC) sont félicitées pour leur engagement à mettre en place des solutions innovatrices afin de créer des milieux de travail inclusifs dans lesquels les femmes peuvent prendre la place qui leur revient.

NEW YORK, le 26 janvier, 2021 - Barilla et la Banque Royale du Canada (RBC) recevront le prestigieux prix Catalyst 2021 les 17 et 18 mars 2021, pour leurs initiatives ayant accéléré l'avancement des femmes et favorisé l'inclusion au sein de leur organisation.

L'événement virtuel Prix Catalyst se déroulera sous le thème « Rien n'arrête le progrès - L'équité n'attend plus ». Il souligne les efforts soutenus d'organisations déterminées à appuyer la diversité, l'équité et l'inclusion, et réunit des dirigeants d'entreprises des quatre coins du monde.

Plus de 5 000 personne y prendront part, dont les membres du conseil d'administration de Catalyst et les chefs de la direction qui se sont engagés à appuyer le changement avec Catalyst. Les dirigeants de grandes sociétés, de cabinets professionnels, de gouvernements, d'ONG et d'établissements d'enseignement partout dans le monde se réuniront lors de l'événement Prix Catalyst 2021, présidé par Julie Sweet, chef de la direction, Accenture.

Les initiatives organisationnelles qui reçoivent le Prix Catalyst cette année sont les suivantes :

Parcours vers l'inclusion à l'échelle mondiale de Barilla, société familiale italienne - Barilla a redressé ses activités et est devenue un modèle au chapitre de l'inclusion par la proportion d'employés membres de la communauté LGBTQ+ et de l'ensemble des groupes sous-représentés au sein de son effectif.

De 2013 à 2020, la représentation des femmes chez les subordonnés directs du chef de la direction de Barilla est passée de 8 % à 28 %. De 2014 à 2020, la représentation des femmes au sein des subordonnés directs de l'équipe de direction mondiale a également augmenté pour passer de 23 % à 36 %, alors qu'au sein des subordonnés directs de cadres supérieurs, elle est passée de 40 % à 47 % ; qui plus est, la représentation des femmes à un poste de direction dans le monde est passée de 33 % à 38 %.

En 2020, Barilla a atteint l'équité salariale à l'échelle mondiale pour tous les employés. Elle a également été l'une des premières entreprises italiennes à franchir plusieurs jalons en matière d'inclusion, en officialisant notamment le travail flexible partout dans le monde et en devenant la première entreprise italienne à soutenir les Normes de conduite à l'intention des entreprises sur la lutte contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués des Nations Unies.

Appuyer ouvertement l'inclusion de RBC - L'initiative globale de changement de culture de RBC, Appuyer ouvertement l'inclusion, a vu le jour lorsque RBC a actualisé sa stratégie quinquennale de diversité et d'inclusion, qui décrit les priorités stratégiques globales de RBC en matière de diversité et d'inclusion. Elle est menée par le Centre d'expertise de la diversité et de l'inclusion et est appuyée par les cadres supérieurs du Conseil de direction sur la diversité de la Banque, qui est présidé par le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay.

La représentation des femmes au conseil d'administration de RBC est passée de 31 % en 2015 à 38 % en 2019. À la fin de l'exercice 2020, elle était de 47 %. De 2015 à 2019, la représentation des femmes occupant des postes de direction au Canada est passée de 38 % à 46 %. Ses programmes de développement en leadership comme Les femmes et le leadership et Ascension contribuent à faire progresser la carrière des femmes et des personnes de couleur à potentiel élevé.

Les 41 groupes-ressources des employés (GRE) de RBC, qui comptent plus de 27 000 membres à l'échelle mondiale, orientent la stratégie de RBC en matière de diversité et d'inclusion et jouent un rôle important dans les efforts d'inclusion au travail. La série de vidéos Appuyer ouvertement l'inclusion encourage l'ensemble de l'effectif de RBC à dénoncer la discrimination et à être réceptif aux points de vue et aux expériences des personnes faisant partie de groupes sous-représentés au travail.

« Nous applaudissons ces initiatives de Barilla et de RBC, qui ont favorisé de façon proactive une culture inclusive pour les femmes et tous les membres de leur organisation, a déclaré Lorraine Hariton, présidente et chef de la direction, Catalyst. Leur engagement indéfectible à accroître la représentation des femmes au sein de leur direction et à assumer la responsabilité de perfectionner et d'habiliter les employés talentueux en dépit du contexte difficile démontre que rien n'arrête le progrès. »

La programmation du Prix Catalyst 2021, principale collecte de fonds de Catalyst, prévoit des activités tout au long du mois de mars, notamment des allocutions, des séances et ateliers, un vaste réseau, un salon des partenaires et des exposants et une bibliothèque de ressources diversifiées.

Au cours de l'événement virtuel, des séances de travail seront organisées, ainsi qu'une présentation axée sur le caractère immuable du progrès et mettant en évidence les priorités de Catalyst :

Partenariats entre les sexes

Promotion des femmes

Donner l'exemple au chapitre de l'équité et de l'inclusion

Le monde du travail de l'avenir

Target Corporation est le commanditaire principal de l'événement virtuel.

En savoir plus sur l'inscription à l'événement virtuel Prix Catalyst 2021.

Au sujet de Catalyst

Catalyst est un organisme sans but lucratif qui travaille de concert avec certains des PDG et des plus importantes entreprises de grande envergure pour bâtir des milieux de travail inclusifs dans lesquels les femmes peuvent prendre la place qui leur revient. Fondé en 1962, Catalyst provoque le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques, et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership - parce que le progrès des femmes est un progrès pour tous et toutes.

Personne-ressource, médias :

Naomi R. Patton, Vice-présidente, Médias et relations publiques

Catalyst

Stéphanie Wolf, Conseillère en communications - États-Unis

Catalyst