Royal Bank of Canada : Femmes d'influence procède à l'appel de candidatures pour la 29e édition annuelle des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, qui se déroulera sous la bannière de la campagne Des candidatures au féminin

TORONTO, le 27 janvier, 2021 - RBC et Femmes d'influence annoncent l'appel de candidatures pour les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2021. La campagne Des candidatures au féminin de cette année marque la 29e année d'existence des prix, qui soulignent les réalisations remarquables d'entrepreneures canadiennes qui, par leurs entreprises prospères, apportent une importante contribution à l'économie locale, nationale et mondiale.

Les événements de la dernière année ont engendré des défis déconcertants pour tous les entrepreneurs. Selon plusieurs études, les femmes, en particulier, ont été les plus durement touchées par la pandémie. Un nouveau rapport du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) indique que la COVID-19 a exacerbé les obstacles culturels, a touché davantage les femmes en entrepreneuriat que les hommes et a particulièrement atteint les entrepreneurs autochtones, racisés et issus de la diversité1. Cette année, il est plus important que jamais de soutenir les entrepreneures de nos collectivités - qui continuent de s'investir pleinement dans leurs projets tout en faisant preuve d'une résilience remarquable et d'innovation malgré les obstacles. Le moment est venu de reconnaître leur travail devant un auditoire national. Une nomination est un pas dans ce sens.

« En dépit des énormes défis auxquels les entreprises canadiennes ont été confrontées au cours de la dernière année, les entrepreneures ont démontré un fort sens de l'entrepreneuriat, du leadership et de la résilience. Elles n'ont ménagé aucun effort pour protéger et solidifier leurs entreprises et les collectivités locales, mentionne Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Des histoires inspirantes de dirigeantes d'entreprises qui ont été des moteurs de changement et d'innovation à ce moment charnière, il y en a beaucoup. En ce début d'année, RBC est fière de souligner leurs réalisations en remettant les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2021 en partenariat avec Femmes d'influence. »

Depuis la création des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, près de 50 000 candidatures ont été reçues et plus de 190 prix ont été remis afin de souligner des succès commerciaux hors pair. Les prestigieux prix sont destinés à des femmes appartenant à tous les secteurs de l'économie, dont les entreprises en sont à différentes étapes de croissance. Les prix suivants sont remis : prix Entrepreneure prometteuse, prix Micro-entreprise Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, prix Nouvelle entreprise, prix Dynamisme RBC, prix Évolution sociale : Influence régionale, prix Évolution sociale : Influence nationale et internationale, prix Innovation et prix Excellence.

« Après une année des plus difficiles pour les entrepreneurs, nous sommes ravis de souligner l'excellence d'innombrables femmes qui ont surmonté l'adversité et redéfini le succès, souligne Alicia Skalin, cochef de la direction, Femmes d'influence. Nous vous invitons tous - entreprises, organisations et particuliers - à soutenir le mouvement Des candidatures au féminin et à souligner le travail exceptionnel des dirigeantes d'entreprises qui ont transformé les défis en occasions. Elles méritent d'être reconnues à leur juste valeur. »

Mises en candidature : http://www.womenofinfluence.ca/rbc-cwea-fr .

1 État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2020 , Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE).

À propos des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale, rendent hommage aux entrepreneures canadiennes d'exception. Ils sont décernés par Femmes d'influence, organisme primé voué à l'avancement des femmes à l'échelle mondiale.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

À RBC, la diversité et l'inclusion sont plus que de simples valeurs : elles constituent notre force. Grâce aux points de vue et aux idées uniques qui en découlent, notre riche bassin de talents diversifiés nous permet de concrétiser notre raison d'être : contribuer à la réussite de nos clients et à la prospérité des collectivités. Depuis plus d'une décennie, RBC contribue à promouvoir l'accession des femmes à des postes de direction dans le milieu des affaires et célèbre fièrement les entrepreneures canadiennes à titre de commanditaire principal des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC.