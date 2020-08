Royal Bank of Canada : La Banque Royale du Canada déclare ses résultats pour le troisième trimestre de 2020

TORONTO, le 26 aout, 2020 - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 3 201 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 juillet 2020, en baisse de 62 millions, ou 2 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est chiffré à 2,20 $, soit une diminution de 1 % par rapport à il y a un an. Nos résultats témoignent du bénéfice record du secteur Marchés des Capitaux et du solide bénéfice du secteur Assurances. Ces résultats ont toutefois été contrebalancés par le recul du bénéfice des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Gestion de patrimoine et Services aux investisseurs et de trésorerie attribuable surtout à l'incidence de la baisse des taux d'intérêt.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 1 720 millions de dollars en raison de la hausse des résultats des secteurs Marchés des Capitaux, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Gestion de patrimoine, y compris la diminution des dotations (le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a fléchi de 2 155 millions de dollars par rapport au trimestre précédent), le trimestre précédent s'étant ressenti des premiers effets de la pandémie de COVID 19. Les résultats accrus du secteur Assurances ont également contribué à cette hausse. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des résultats du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie.

Le ratio total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est établi à 40 p.b., en baisse de 125 p.b. par rapport au trimestre précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est quant à lui chiffré à 23 p.b., en baisse de 14 p.b. par rapport au trimestre précédent, ce qui reflète essentiellement la diminution des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux et Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Notre position de capital est demeurée solide, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1) de 12,0 %, en hausse de 30 p.b. par rapport au trimestre précédent. De plus, notre ratio de liquidité à court terme moyen a été robuste, atteignant 154 %.