Si le système immobilier du Canada a plutôt bien fonctionné dans le passé, le nombre de personnes ayant de la difficulté à entrer sur le marché a augmenté au cours de la décennie d'avant la pandémie, en particulier à Toronto et à Vancouver.

La situation a débordé dans la deuxième moitié des années 2010. Les baisses de taux réalisées en 2015 par la Banque du Canada, qui a porté les taux à leur deuxième niveau le plus bas de l'ère moderne (0,5 %), et la politique d'immigration expansive mise en place par le gouvernement fédéral ont exacerbé les forces structurelles qui stimulent la demande de logements. L'arrivée des membres de la génération Y en âge d'acheter leur maison principale, combinée au déclin structurel de la taille des ménages (en partie attribuable au vieillissement de la population) a soutenu une forte tendance sous-jacente pendant un certain temps. Les marchés de Vancouver et Toronto ont surchauffé au milieu de la décennie, ce qui a entraîné une envolée des prix et attisé la spéculation (dont une partie a été attribuable à des non-résidents).

Cette effervescence s'est propagée à d'autres parties de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, notamment en raison du déplacement de personnes à la recherche de logements plus abordables. Le nombre de résidents de Vancouver et Toronto qui déménagent dans des villes plus petites de la même province a pratiquement doublé entre 2015 et 2019. Cette migration, conjuguée à des facteurs plus généraux qui stimulent la demande de logements, a créé de graves déséquilibres sur le marché, étant donné que l'offre de logements n'a pas suivi le rythme de la demande, et a finalement nui à l'accessibilité au logement pour les ménages à revenu intermédiaire.

En même temps, la pénurie d'offres de location stables et abordables a aggravé la situation des Canadiens à faible revenu. Le parc d'appartements locatifs connaît une stagnation depuis les années 1970 et 1980, les coûts et les problèmes de rentabilité ayant entravé la construction de nouvelles unités. Les investisseurs en copropriété ont été les principaux fournisseurs de nouveaux logements locatifs, ajoutant plus de 200 000 nouvelles unités aux quatre plus grandes villes du Canada au cours des 15 dernières années. Cependant, ces options sont généralement plus coûteuses et moins stables. L'écart entre l'offre et la demande de locations abordables s'est creusé pendant la seconde moitié des années 2010, en particulier dans les marchés en surchauffe.

Les plans en faveur du logement mis en place avant la pandémie n'ont pas réussi à calmer le marché, parce que les politiques gouvernementales étaient principalement axées sur les paramètres de la demande.

Depuis les années 1970 et 1980, dans leur effort pour améliorer la situation du logement au Canada, les décideurs se concentrent essentiellement sur la progression dans l'échelle du logement en mettant en place des incitations fiscales, assurances hypothécaires, régimes d'épargne spéciaux et autres programmes en faveur de l'accession à la propriété. Ces politiques ont d'ailleurs fait monter le taux d'accession à la propriété au Canada.

Cependant, la surchauffe des marchés et la flambée des prix en Colombie-Britannique et en Ontario dans la seconde moitié des années 2010 ont impulsé de nouvelles mesures politiques visant à apaiser l'activité et à réduire la vulnérabilité des systèmes financiers. En 2016, le gouvernement de la Colombie-Britannique a instauré une taxe de 15 % sur le transfert de propriété pour les investisseurs étrangers achetant une maison dans le Grand Vancouver. La ville de Vancouver a suivi le mouvement en instaurant une taxe sur les propriétés vacantes en 2017. Cette même année, l'Ontario a lancé son plan pour le logement équitable et imposé une taxe de 15 % sur le transfert de propriété pour les investisseurs étrangers achetant une maison dans la région élargie du Golden Horseshoe. En 2018, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a étendu le test de résistance hypothécaire aux prêts hypothécaires non assurés. Étant donné que ces mesures étaient essentiellement axées sur la demande, tout effet de refroidissement s'est avéré de courte durée. Les décideurs n'ont pas tenu compte du déséquilibre fondamental entre l'offre et la demande, alors que la croissance du parc de logements était loin derrière l'augmentation du nombre de ménages. Moins d'un an après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures, les prix des maisons en Colombie-Britannique et en Ontario s'étaient entièrement redressés par rapport à leur chute initiale.

Cependant, en 2017, le gouvernement fédéral a lancé la Stratégie nationale sur le logement axée sur l'offre. Cette stratégie contenait un plan ambitieux pour soutenir la création de 160 000 nouveaux logements abordables et la réparation de 300 000 logements existants d'ici 2027-2028. Un an plus tard, un nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique a mis en œuvre un plan en 30 points pour s'attaquer aux problèmes d'accessibilité, avec des investissements pour construire 114 000 nouvelles maisons abordables sur 10 ans ainsi que 14 000 unités locatives.

En 2019, le gouvernement de l'Ontario a aussi réorienté sa politique en faveur de l'offre en lançant son plan Plus d'habitations, plus de choix : Plan d'action pour l'offre de logements de l'Ontario. Ce plan visait à encourager la construction de logements dans la province en mettant l'accent sur l'allègement des formalités administratives et des délais d'approbation des projets, l'augmentation de la densité dans les régions desservies par les transports en commun, la mise à disposition d'un plus grand nombre de terrains provinciaux pour construire des logements et la réduction des coûts de construction.

Cependant, ces plans et stratégies n'en étaient encore qu'aux premières étapes de leur mise en œuvre lorsque la pandémie a frappé.