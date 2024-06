Lire la suite

Les bonnes surprises dans les secteurs de l'extraction des ressources naturelles (surtout le gaz naturel), des travaux d'ingénierie et du transport ont mis l'économie à l'abri d'un ralentissement plus prononcé en 2023. L'explosion démographique a aussi permis de maintenir à flot les dépenses des ménages et d'accroître la population active et l'emploi, même si le nombre d'entreprises exploitées activement n'a pratiquement pas changé et que les grands projets de construction ont ralenti. Par ailleurs, de solides gains salariaux et l'épargne accumulée précédemment ont dopé l'activité et amorti la correction continue du marché du logement.

En 2024, les dépenses en immobilisations devraient chuter de 5,3 %, interrompant trois années consécutives de hausses considérables. Le déclin est entièrement attribuable à une réduction de 5 milliards de dollars (27 %) des dépenses dans le secteur du transport et de l'entreposage, qui comprend le transport par pipeline, après l'achèvement du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain.

La situation ne s'annonce pas beaucoup mieux du côté des ménages. Bien que les consommateurs de la Colombie-Britannique soient les plus lourdement endettés au pays, ce qui les rend particulièrement sensibles aux hausses des taux d'intérêt, nous ne sommes pas convaincus que les baisses de taux stimuleront beaucoup l'économie provinciale cette année. Nous pensons qu'en raison des fortes tensions liées à l'accessibilité, l'activité économique demeurera ténue dans certains secteurs importants, comme l'immobilier et la construction. Comme ces secteurs représentent habituellement le quart du PIB réel de la Colombie-Britannique, une activité atténuée risque de peser lourdement sur la croissance du PIB réel en 2024.

La croissance démographique modérée est également moins susceptible d'avoir un effet positif aussi marqué sur la consommation et le marché du travail qu'au cours des dernières années. Non seulement la province enregistre encore un déficit migratoire interprovincial (bon nombre de migrants passent en Alberta, qui est en plein essor et qui jouit d'un avantage important sur le plan de l'accessibilité par rapport à la Colombie-Britannique), mais le nouveau plafonnement du nombre d'étudiants étrangers et les nouvelles cibles d'embauche de travailleurs étrangers temporaires devraient ralentir la croissance démographique dans la province (et en Ontario) plus que dans toute autre province.