Royal Bank of Canada : RBC Projet Entreprise présente Mydoh, une appli novatrice assortie d'une carte à puce pour apprendre aux enfants à bien gérer leur argent

TORONTO, le 11 aout, 2021 - Développée par RBC Projet Entreprise, Mydoh est une appli de gestion financière assortie d'une carte à puce (comprenant une carte prépayée Visa* numérique et physique) qui aide les enfants à prendre leurs propres décisions financières et leur inculque des valeurs fondamentales pour l'avenir. Mydoh offre aux parents tout ce dont ils ont besoin pour enseigner aux enfants à bien gérer leur argent.

Accessible partout au Canada, l'appli Mydoh pour appareils iOS et Android est offerte et exploitée par Banque Royale du Canada. Protégée par la garantie de sécurité de RBC, Mydoh est également offerte aux clients d'autres banques canadiennes.

Mydoh a mis au point une solution interactive qui aide les jeunes à apprendre comment dépenser de façon responsable, tout en offrant la possibilité d'une supervision parentale. Mydoh rend amusante l'expérience de gagner de l'argent en permettant aux parents d'assigner à leurs enfants des tâches qu'ils peuvent accomplir contre rémunération.

« Les bonnes habitudes de gestion financière ne sont pas innées. Comme pour toute habileté fondamentale, il faut les acquérir tôt. Mydoh rend cette expérience amusante et intéressante, dit Gaurav Kapoor, fondateur de Mydoh. L'idée de Mydoh m'est venue alors qu'enfant, je commençais à épargner l'argent que je recevais sous forme d'allocation. Je mettais de côté la majeure partie de cet argent, ce qui m'a aidé à acquérir de saines habitudes de consommation. Quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, l'habitude d'épargner était déjà bien ancrée. »

Grâce à des mesures de sécurité novatrices comme la vérification de l'identité numérique, Mydoh permet aux parents de s'inscrire en toute sécurité en moins de cinq minutes. Ensuite, les parents invitent leurs enfants à créer leur propre compte sur la plateforme pour accéder à une carte Visa numérique prépayée dès leur inscription, puis recevoir une carte Visa physique prépayée. Les parents peuvent en tout temps verrouiller et déverrouiller la carte de leur enfant.

Seuls le nom du titulaire et la date d'expiration figurent sur la carte Visa prépayée ; on n'y voit ni le numéro de la carte, ni d'autres renseignements d'identité. Les renseignements d'identité ne sont accessibles que dans l'appli Mydoh. Il s'agit d'une première innovation de ce genre au Canada, grâce à la collaboration de RBC et Visa Canada.

« Visa est ravie d'aider Mydoh et RBC Projet Entreprise à offrir sur le marché canadien cette nouvelle carte de paiement virtuelle par l'intermédiaire de la plateforme Mydoh, a déclaré Brian Weiner, vice-président et chef de produit, Visa Canada.

La carte à puce Mydoh est un nouveau produit emballant qui offre aux enfants une option viable pour les achats en ligne. « Pour les jeunes, il n'y a en réalité que deux options : une carte de débit, ou les solutions et les produits financiers conçus pour les adultes. De nombreux enfants doivent encore utiliser les cartes de crédit de leurs parents, ce qui limite leur autonomie financière, a souligné M. Kapoor. Mydoh permet aux enfants de prendre leurs propres décisions financières et offre aux parents une transparence et une visibilité complètes en ce qui a trait aux habitudes de consommation de ceux-ci. »

L'appli de gestion financière et la carte à puce Mydoh s'inscrivent dans l'engagement de RBC à concevoir des produits de consommation qui aident les parents à inculquer de bonnes habitudes financières à leurs enfants.

Mydoh

Depuis 2019, Mydoh aide les parents à inculquer de saines habitudes financières aux enfants. Mydoh a été fondée sur la conviction commune que la gestion financière est non seulement quelque chose qui s'enseigne, mais aussi quelque chose qui s'apprend par l'expérience - et que cette expérience doit commencer tôt. Les enfants apprennent les rudiments de l'argent par le jeu, en gagnant leur propre argent en accomplissant des tâches, et en dépensant judicieusement cet argent au moyen de leur carte à puce Mydoh. Les parents peuvent voir les dépenses de leurs enfants et choisir leur propre degré d'intervention. Pour en savoir plus, allez à mydoh.ca .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

Aperçu de RBC Projet Entreprise

RBC Projet Entreprise est une filiale de la Banque Royale du Canada qui va au-delà des services bancaires pour réinventer le rôle que nous jouons dans la vie des consommateurs et des entreprises. Nous réalisons de nouveaux projets, faisons l'acquisition d'entreprises en croissance, réalisons des investissements et établissons des partenariats avec des organisations qui partagent notre vision. Pour en savoir plus, allez à rbcventures.ca/fr-ca.