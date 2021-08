Royal Bank of Canada : RBC annonce 20 nouveaux récipiendaires d'une bourse d'études pour jeunes Autochtones

Le programme de bourses d'études d'Objectif avenir RBC permet aux jeunes Autochtones de faire les études postsecondaires qu'ils souhaitent

TORONTO, le 18 aout, 2021 - RBC a annoncé aujourd'hui les récipiendaires de 2021 de sa Bourse d'études Objectif avenir RBC pour jeunes Autochtones. Anciennement appelée Bourse d'études RBC pour Autochtones, cette bourse est attribuée à 20 étudiants chaque année afin de les aider à payer leurs frais de scolarité et de subsistance (jusqu'à concurrence de 5 000 $ par année d'études).

Les récipiendaires de la bourse, décernée pour la première fois en 1992 et accordée chaque année par la suite, sont choisis par un jury composé de dirigeants autochtones. En plus de tirer parti des connaissances des communautés et des peuples représentés au sein du comité, RBC s'est associée à Universités Canada pour la sélection des étudiants autochtones talentueux dont elle soutiendrait les études postsecondaires. À ce jour, plus de 1,8 million de dollars ont été attribués à 198 jeunes Autochtones issus des Premières nations et des communautés Inuit et Métis.

La bourse est maintenant accordée dans le cadre du programme Objectif avenir RBC, un engagement de 500 millions de dollars sur dix ans visant à outiller les jeunes Canadiens pour les emplois de demain. Ce programme, axé sur le réseautage, le perfectionnement des aptitudes, l'acquisition d'expérience de travail pratique et l'accès à du soutien et à des services favorisant le bien-être mental, vise à faire tomber les obstacles qui se dressent devant les jeunes.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre soutien de longue date de cette bourse d'études, mettant ainsi les avantages d'Objectif avenir RBC à la portée des jeunes Autochtones, a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, RBC. On sait, par l'intermédiaire de diverses études, que les jeunes Noirs, Autochtones ou personnes de couleur (NAPC) sont confrontés à des défis uniques pour concrétiser leurs aspirations de carrière. Cette bourse est conçue spécialement pour répondre aux besoins des jeunes Autochtones. Il est essentiel que les dirigeants de demain profitent de chances égales aujourd'hui afin que les entreprises et les collectivités puissent réaliser leur plein potentiel. »

« RBC est engagée dans le processus de réconciliation depuis plus de 25 ans, a déclaré Dale Sturges, directeur général national, Services financiers aux Autochtones, RBC. Cette bourse d'études n'est que l'un des moyens que nous prenons, en collaboration avec les peuples et les communautés autochtones, pour susciter des changements significatifs. Nous nous estimons privilégiés de pouvoir contribuer à la réussite de ces 20 jeunes et des boursiers qui les ont précédés. »

En 2015, RBC était signataire des Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. En proposant des solutions concrètes pour faire progresser les efforts de réconciliation, RBC a continué de manifester son engagement à offrir aux jeunes Autochtones un accès aux études et aux possibilités d'avenir.

En 2020, RBC a annoncé son Plan d'action de lutte au racisme systémique. Ce plan comprend un investissement de 50 millions de dollars par l'intermédiaire du programme Objectif avenir RBC d'ici 2025 pour favoriser la prospérité de 25 000 jeunes Noirs, Autochtones ou personnes de couleur, notamment par le mentorat et le perfectionnement des aptitudes. RBC s'est également engagée à accorder 40 % de ses emplois d'été à de jeunes NAPC, en particulier de jeunes Noirs et Autochtones.

Pour consulter la liste complète des boursiers ou en savoir plus sur les efforts de RBC pour soutenir les jeunes et les collectivités autochtones, allez à rbc.com/autochtones/.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎ Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, allez à rbc.com/collectivite-impact-social.