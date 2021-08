Royal Bank of Canada : RBC célèbre les points de vue uniques des artisans du cinéma en tant que commanditaire officiel du TIFF pour la 14e année consécutive

Banque officielle du Festival international du film de TorontoⓇ, RBC est de retour avec une série de programmes et d'expériences qui font la promotion des femmes cinéastes, des arts et des petites entreprises

TORONTO, le 30 aout, 2021 - RBC, qui depuis longtemps appuie le dynamique milieu artistique canadien et croit que les idées originales donnent vie à des histoires inspirantes, continuera d'offrir aux cinéphiles de tous horizons des programmes, des expériences et des événements incomparables au cours du 46e Festival international du film de Toronto.

Commanditaire majeur du très attendu festival, RBC collaborera avec le TIFF pour mettre au premier plan des voix et des points de vue uniques en offrant de nouveau les programmes préférés des cinéphiles, dont le ciné-parc RBC Lakeside à la Place de l'Ontario et Aux premières loges, et en apportant des nouveautés à des programmes existants, comme la série Les femmes dans l'industrie cinématographique.Cette année, le festival se déroulera du 9 au 18 septembre 2021 et comprendra des projections et des événements virtuels et en personne.

Pour une deuxième année de suite, les cinéphiles pourront participer à une expérience de visionnement pittoresque au ciné-parc RBCà la Place de l'Ontario, un concept mis en œuvre l'an dernier, lorsque le festival a dû modifier ses activités en raison des mesures découlant de la pandémie de COVID-19. La programmation du ciné-parc - qui offrira une expérience de visionnement de haute qualité - comprendra des films en première mondiale, canadiens et d'autres pays, dont Dear Evan Hansen, The Forgiven, The Guilty et The Starling. La liste complète des films présentés au ciné-parc se trouve ici. Dans le cadre des projections qui auront lieu du 9 au 13 septembre, on pourra voir sur scène des artistes émergents du programme À l'affiche avec RBCxMusique, qui offre aux musiciens canadiens des occasions d'apprentissage et de mentorat ainsi qu'une couverture médiatique et du financement. Domanique Grant, Jeremie Albino, Kibra, NOA et Tafari Anthony se produiront.

Le ciné-parc RBC Lakeside à la Place de l'Ontario sera également le théâtre de la deuxième édition du concours Aux premières loges. Cette année, le concours vise à reconnaître les nombreux héros des petites entreprises qui ont contribué à dynamiser les collectivités canadiennes au cours des deux dernières années mouvementées. Dans le cadre du concours, tenu en collaboration avec le magazine Toronto Life, on invite les cinéphiles à proposer la candidature de propriétaires de petite entreprise qui méritent une soirée au ciné-parc RBC Lakeside à la Place de l'Ontario. Vous trouverez des renseignements supplémentaires ici.

« Les dix-huit derniers mois ont été difficiles, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Mais les créateurs ont su faire preuve de résilience, de dynamisme et de courage, en utilisant leurs plateformes pour unir le monde grâce à la puissance de l'innovation et de la communication narrative. Pour les artisans du milieu du cinéma, l'avenir est plus prometteur que jamais, et RBC est très fière de faire partie de leur parcours. »

En collaboration avec le TIFF, RBC apportera des nouveautés à la campagne et série de vidéos « Les femmes dans l'industrie cinématographique » de l'an dernier en proposant l'événement TIFF Storytellers' Spotlight : table ronde sur les femmes dans l'industrie cinématographique, présentée par RBC, réunissant des cinéastes émergents et chevronnés qui discuteront de carrière dans l'industrie cinématographique. Trois cinéastes du Festival prendront part à cette table ronde qui aura lieu le dimanche12 septembre 2021, à 10 h 30 (HE). Les représentants des médias qui souhaitent y assister sont priés de s'adresser à amira@rockitpromo.com.

« Nous sommes très enthousiastes et reconnaissants de notre partenariat avec RBC cette année, a déclaré Joana Vicente, directrice générale et coresponsable, TIFF. RBC était l'un de nos premiers appuis majeurs lors du lancement de la série Share Her Journey, en 2017. Les résultats positifs de cette initiative pour les créatrices n'auraient pas été possibles sans le soutien de partenaires qui partageaient notre vision ambitieuse du changement. Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration. »

RBC est fière de soutenir les cinéastes, les acteurs et les artistes à chaque étape de leur carrière. D'abord artiste émergent, il devient un artiste établi avant que son œuvre s'inscrive dans le patrimoine culturel. Ces initiatives, qui font la fierté de RBC, ont pour but de soutenir les arts et de les faire connaître dans les communautés d'un bout à l'autre du pays.

Aperçu du TIFFLe TIFF est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de transformer, au moyen du cinéma, la façon dont les gens perçoivent le monde. Chef de file mondial de la culture cinématographique, le TIFF, c'est le Festival international du film de Toronto (événement annuel se déroulant en septembre), la maison du cinéma TIFF Bell Lightbox (centre culturel qui comprend cinq cinémas et offre des installations axées sur l'apprentissage et le divertissement) ainsi que Film Circuit (programme de distribution national novateur).

