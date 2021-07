Royal Bank of Canada : RBC commandite un balado qui offre aux femmes une occasion de s'exprimer en toute franchise

Les animatrices Catherine Clark et Jennifer Stewart croient que des échanges ouverts et authentiques entre les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans leur vie.

OTTAWA, le 21 juillet, 2021 - S'il y a une période où les femmes ont eu besoin d'échanger ouvertement entre elles, c'est bien durant la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer un nouveau partenariat entre RBC et la populaire série de balados The Honest Talk (en anglais seulement), qui offre aux femmes une plateforme pour partager leurs histoires et s'inspirer mutuellement toutes les deux semaines.

Qu'il s'agisse d'athlètes, de déléguées commerciales, d'auteures ou de politiciennes, la liste d'invitées du balado The Honest Talk est impressionnante. Des personnalités connues comme l'ancienne juge en chef de la Cour suprême Beverley McLachlin, la vedette de la télévision Mary Walsh, l'athlète olympique Perdita Felicien, la chanteuse Serena Ryder et la défenseure de la justice sociale pour les Premières Nations Pam Palmater ne sont que quelques-unes des invitées avec lesquelles le duo a bavardé ces derniers mois.

« Aucun sujet de discussion n'est écarté, dit Catherine Clark. Nos invitées ont notamment parlé de problèmes personnels, de transition des personnes transgenres, d'infertilité et d'autres problèmes médicaux, de racisme, de parentalité et d'obstacles à l'avancement professionnel, parce que nous voulons jeter un regard honnête sur les occasions et les défis que ces femmes ont rencontrés dans leur vie personnelle et professionnelle afin d'inspirer d'autres femmes qui pourraient faire face à des situations semblables. »

RBC estime qu'il est important de puiser dans les perspectives, expériences, modes de vie et cultures uniques et appuie depuis longtemps les femmes sur le marché du travail ainsi que la diversité et l'inclusion.

« Le Canada compte certaines des femmes les plus talentueuses qui mènent et façonnent des conversations et des actions importantes sur des enjeux comme la parentalité, la santé des femmes, la situation sociale et politique, l'avancement professionnel, l'entrepreneuriat, le leadership d'entreprise, les normes sportives et les innovations, souligne Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. RBC croit qu'il y a encore une foule d'histoires importantes à raconter pour renseigner les femmes et la population canadienne en général sur ces sujets importants ainsi que pour les mobiliser et les inspirer. En commanditant The Honest Talk, RBC contribue fièrement à faire connaître les expériences et perspectives précieuses d'un plus grand nombre de Canadiennes d'un bout à l'autre du pays. »

Les deux animatrices sont fières de ce qu'elles ont accompli jusqu'à présent avec le balado et sont déterminées à produire plus de contenu avec des femmes hautement motivées, dynamiques et professionnelles. Elles souhaitent ainsi fournir des outils pratiques tout en partageant leurs motivations, préoccupations, objectifs et opinions. Et les deux femmes attachent une grande importance à la diversité d'opinion.

« Nous mettons tout en œuvre pour que nos invitées représentent toutes les régions du pays, et nous aimerions accueillir plus de femmes inspirantes de l'Ouest et des Territoires, souligne Jennifer Stewart. Il nous tarde de pouvoir recevoir nos invitées en personne, ce que nous souhaitons faire dès que la situation nous le permettra. »