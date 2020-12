Royal Bank of Canada : RBC investit de nouveau dans le projet de finance durable de la Rotman School of Management à l'intention des étudiants

TORONTO, le 7 décembre, 2020 - La Banque Royale du Canada (RBC) s'est engagée à investir un montant supplémentaire de 250 000 $ sur trois ans dans le projet de finance durable de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, au vu de la réussite du projet pilote réalisé l'an dernier. Le don sera versé par RBC Fondation, en collaboration avec RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) et Objectif avenir RBC.

« Nous sommes ravis des résultats excellents que le projet de finance durable de Rotman a obtenus durant sa première année, a déclaré Andrew Sweeney, vice-président et gestionnaire de portefeuille institutionnel, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. En tant que chefs de file de l'investissement responsable, nous croyons que RBC GMA a le devoir de mettre ces principes en valeur et de les faire progresser. Des collaborations comme celle-ci jouent un rôle clé dans la sensibilisation des futurs leaders du Canada à la question de la durabilité. Nous sommes heureux de continuer à épauler les étudiants de Rotman dans cette importante initiative. »

Avec l'aide de RBC, le projet de finance durable de Rotman vise à préparer la prochaine génération de professionnels des placements à gérer avec succès les défis et les occasions de la finance durable. L'intérêt que Rotman porte à la durabilité est mû par celui de ses étudiants, des employeurs et des marchés.

« Les marchés de capitaux se tournent de plus en plus vers la finance durable, en vue de mieux gérer les risques environnementaux et sociaux, et de trouver de nouvelles possibilités. En collaboration avec RBC, nous veillons à ce que la nouvelle génération soit prête à composer avec ce changement », a expliqué le professeur Kenneth S. Corts, doyen par intérim de la Rotman School of Management et directeur académique du Michael Lee-Chin Family Institute for Corporate Citizenship.

L'an dernier, l'investissement de RBC a permis de financer diverses initiatives de finance durable à l'école Rotman, notamment :

l'ajout d'un cours sur la finance durable au programme de maîtrise en administration des affaires ;

un nouveau concours d'étude de cas en finance durable pour les étudiants canadiens à la maîtrise en administration des affaires ;

plusieurs conférences et occasions de mentorat et de réseautage, notamment la semaine de la durabilité organisée par l'école, et des événements comme une table ronde sur la recherche en finance durable ;

un soutien continu aux activités de développement durable et de finance durable menées par les étudiants de l'école, notamment une conférence sur l'impact net de la durabilité.

De plus, de nombreux professionnels chevronnés et nouveaux de RBC ont participé à des événements organisés pour les étudiants de Rotman à titre de juges, de mentors et de conférenciers.

Le programme a été lancé et est animé par le Michael Lee-Chin Family Institute for Corporate Citizenship, centre de recherche de la Rotman School of Management qui aide les dirigeants d'entreprise actuels et futurs à intégrer la durabilité dans leurs stratégies et leurs pratiques d'affaires en mettant à leur disposition des recherches, des outils et des cours.

Au cours des prochaines années, le projet de finance durable mené conjointement par Rotman et RBC s'inspirera de ses réussites passées pour offrir aux étudiants de meilleures occasions de formation et de perfectionnement professionnel sur la finance durable. Il s'intéressera entre autres à la façon dont la finance peut aider à relever les grands défis sociétaux, comme les changements climatiques et la pandémie de COVID-19.

À propos de Rotman

La Rotman School of Management fait partie de l'Université de Toronto, centre mondial d'excellence en recherche et en enseignement au cœur de la capitale commerciale du Canada. Rotman est un catalyseur d'apprentissage transformationnel, de réflexion et de mobilisation du public réunissant des opinions et des initiatives diverses en vue d'atteindre un objectif fondamental : créer de la valeur pour les entreprises et la société. Pour en savoir plus, visitez www.rotman.utoronto.ca. Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com . Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social . À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 520 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

