Royal Bank of Canada : RBC réinvente les solutions de placement offertes aux Canadiens en lançant le CPG Marché des titres ESG et le CPG nord-américain IntelliMarché RBC

Le CPG ESG lié à l'indice mondial plaira aux Canadiens qui souhaitent que leurs investissements contribuent à changer le monde

Le CPG nord-américain lié à un panier de 20 actions triées sur le volet aide les Canadiens à diversifier leur portefeuille

Les deux CPG procurent aux investisseurs la garantie qu'ils récupéreront leur capital et le potentiel de rendement du marché boursier

TORONTO, le 27 juillet, 2021 - Les Canadiens qui misent sur la sécurité des certificats de placement garanti (CPG), mais qui cherchent des occasions d'accroître leurs rendements, ont maintenant le meilleur des deux mondes avec deux nouveaux CPG : le CPG Marché des titres ESG RBC et le CPG nord-américain IntelliMarché RBC. Ces deux CPG ont été établis par RBC Marchés des Capitaux en partenariat avec le secteur des CPG au sein de la banque de détail, qui ont tiré parti de leur expertise dans le marché et de leur connaissance des produits.

Premier CPG de RBC fondé sur des facteurs ESG (environnement, société et gouvernance), le CPG Marché des titres ESG convient aux investisseurs qui veulent apporter une contribution sociale en tenant compte des critères ESG dans leurs décisions de placement. Ce CPG ESG est lié à un indice mondial d'organisations responsables sur les plans environnemental et social, qui respectent un ensemble de normes ESG rigoureuses. Pour faire partie de cet indice, chaque entreprise doit se distinguer par ses critères ESG, afficher de faibles émissions de carbone et présenter une bonne santé financière.

Le CPG nord-américain IntelliMarché RBC est le premier CPG du genre à RBC à suivre le rendement d'un panier personnalisé d'actions de 20 sociétés nord-américaines. Ce panier exclusif offre l'occasion d'investir dans certaines des sociétés les plus importantes et les plus reconnues d'Amérique du Nord, comme Bell, Coca-Cola, Pfizer, Johnson & Johnson, les cinq grandes banques du Canada et McDonald's.

« Les investisseurs cherchent des produits à rendement plus élevé assortis d'un risque minimal, surtout dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt. Ces deux nouveaux CPG rendent cela possible, explique Flora Do, vice-présidente, Placements à terme et épargne, RBC. Toutefois, depuis quelques années, il est de plus en plus courant de ne plus se limiter à la seule situation financière d'une entreprise. Les investissements fondés sur les critères ESG conviennent à quiconque valorise les niveaux d'analyse supplémentaires lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'une entreprise et souhaite tenir compte des critères ESG dans ses décisions de placement. »

À l'instar des CPG traditionnels, l'investissement initial dans ces deux nouveaux produits est 100 % garanti. Mais contrairement aux CPG traditionnels, ces deux CPG sont liés au rendement du marché, ce qui permet aux investisseurs de tirer des gains potentiels des rendements boursiers. Aucun rendement minimal ou maximal pour le CPG Marché des titres ESG RBC ; plafond et taux de rendement minimal garanti pour le CPG nord-américain IntelliMarché RBC.

« Notre panier nord-américain plaira aux investisseurs qui veulent diversifier leurs placements en investissant dans un marché qui, par le passé, a surpassé d'autres régions développées du monde, ajoute Mme Do. Nos deux nouveaux CPG s'adressent aux investisseurs qui cherchent la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés que ceux offerts par les CPG traditionnels, tout en ayant la tranquillité d'esprit que procure la protection entière de leur capital. »

Pour de plus amples renseignements sur les CPG offerts à RBC, veuillez visiter https://www.rbcroyalbank.com/fr/placements/cpg.html.

QUELQUES DONNÉES

CPG Marché des titres ESG RBC

Termes : 4 et 6 ans (CPG non remboursable et non transférable)

4 et 6 ans (CPG non remboursable et non transférable) Dépôt minimal : 1 000 $

1 000 $ Placement sous-jacent : Indice à faible volatilité sélect qualité ESG MSCI Monde

Indice à faible volatilité sélect qualité ESG MSCI Monde Régimes/comptes admissibles : REER, CELI, REEE, REEI et compte de placement non enregistré

REER, CELI, REEE, REEI et compte de placement non enregistré Rendement : Variable ; calculé à l'aide d'une formule prédéterminée ; intérêts versés à l'échéance. Les investisseurs peuvent tirer pleinement parti de la croissance de l'indice, puisqu'il n'y a pas de taux de rendement minimal ou maximal.

CPG nord-américain IntelliMarché RBC

Termes : 2, 3 et 5 ans (CPG non remboursable et non transférable)

2, 3 et 5 ans (CPG non remboursable et non transférable) Dépôt minimal : 1 000 $

1 000 $ Placement sous-jacent : Placements à pondération égale dans 20 actions nord-américaines triées sur le volet

Placements à pondération égale dans 20 actions nord-américaines triées sur le volet Régimes/comptes admissibles : REER, CELI, REEE, REEI, FERR et compte de placement non enregistré

REER, CELI, REEE, REEI, FERR et compte de placement non enregistré Rendement : Variable ; rectifié en fonction du rendement minimal ou maximal ; intérêts versés à l'échéance. Comme c'est le cas pour d'autres CPG IntelliMarché RBC, si le panier d'actions obtient de bons résultats, le rendement potentiel augmente également pour les investisseurs. Si le panier d'actions dégage un rendement inférieur, l'investissement initial demeure protégé, et les investisseurs obtiennent le taux de rendement minimal garanti.

